《盤前攻略》市場憂慮貿易戰及匯率戰爆發，港股續現窄幅區間上落

《經濟通通訊社２４日專訊》Ｇｏｏｇｌｅ母公司Ａｌｐｈａｂｅｔ第二季業績表現理想，

撇除歐盟罰款約５０億美元，每股盈利達１１﹒７５美元，遠勝分析師預期９﹒５２美元，股價

一度漲逾６％，最終升１﹒７％，惟投資者同時觀望其他科技股業績，納指升２１點，報

７８４１點。美股大致缺乏方向，道指軟１３點，報２５０４４點。標指升５點，報２８０６點

。歐股全線向下，英法德三大指數跌幅介乎１２點至２３點。



＊港股夜期ＡＤＲ穩步向上＊



恆指夜期收報２８２５５點，升４６點，低水１點。

港股ＡＤＲ比例指數升１０２點，報２８３５９點。預託證券造價個別發展，騰訊漲

０﹒２９％，折合港元報３７２﹒０９元。友邦升０﹒３％，折合港元報６８﹒６５元。匯控急

升２﹒２％，折合港元報７５﹒０１元。港交所走高０﹒６２％，折合港元報２３５﹒４５元。

建行下跌０﹒１９％，折合港元報６﹒９１元。工行走低０﹒４％，折合港元報５﹒６１元。



＊市場憂中美會爆發匯率戰＊



自上周四（１９日）起美國總統特朗普再度炮轟聯儲局加息政策會損害美國經濟外，更指強

美元不利美國競爭力，加上特朗普計劃對中國全數進口商品徵收關稅，美匯指數由高位大幅回軟

，上周五急挫０﹒７２％，報９４﹒４７６點，昨日稍見回升，漲０﹒１７％，報

９４﹒６３２點。事實上，自貿易戰爆發後，人民幣近兩個月以來跌勢未止，有不少分析認為，

人行會繼續允許人民幣向下，以應對貿易戰的衝擊，加上今年美國經濟復甦步伐不俗，美元走勢

有望進一步轉強，因此人民幣反彈空間相當小。

隨著人民幣持續向下，特朗普亦指控中國是否透過操縱匯率來獲利，市場憂慮繼貿易戰後，

中美雙方亦有很大可能會爆發匯率戰，避險情緒升溫下，中港股市仍暫未看到明顯的轉勢訊號。



＊北水沽騰訊買中資金融股＊



港股方面，中資金融股近兩日強勢反彈下，近兩日港股通分別錄得４０億元人民幣及２８億

元人民幣淨流入，但北水多集中在內銀股及內險股，而多隻重磅股成為沽貨對象，整體升勢不全

面，或反映資金只是借勢短炒博反彈，料中資金融股高位會有一定回吐壓力，後市表現仍然不樂

觀。

技術上，港股由年初創下的歷史高位３３４８４點反覆回落，以上周五（２０日）創下的年

內低位２７７４６點計，已大幅回吐５７３８點，雖回調幅度不小，但後市缺乏催化劑下，預期

港股續於２８０００點至２８５００點之間徘徊。（ｔｔ）

