《套期保值－蕭猷華》金價後市反覆向下

《套期保值》現貨金昨天（２３日）下跌，跌至一年低位，今早（２４日）亞洲時段金價在

１２２４美元上落。金價上星期曾經出現短暫反彈，主要受特朗普言論影響；美元回落，支持金

價回穩。

不過，金價面對兩大主要負面因素，包括聯儲局會繼續加息和貿易戰局勢影響，貿易戰升溫

會令資元和美債，資金流出黃金。

另一方面，鮑威爾指聯儲局將會繼續循序漸進加息。金價後市仍然反覆向下，下望１２００

美元。《興業金融期貨投資服務部董事 蕭猷華》

