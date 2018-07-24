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即市新聞

24/07/2018 09:43

港股抽高１２６點報２８３８２，基建股落鑊國指更跑贏大市

　　《經濟通通訊社２４日專訊》港股升幅擴擴大至１２６點或升０﹒４５％，報２８３８２，
主板成交８５﹒８６億元。基建股落鑊，國指更跑贏大市，現報１０８６０，升１﹒２０％或升
１２９點。
　　國務會議握動荻建投資，基建股受追捧，中交建（０１８００）暫冠國指，升８﹒６９％，
報８﹒１３元；中國中鐵（００３９０）升８﹒３６％，報６﹒６１元。
　　上證綜合指數報２８８５﹒０５，升２５﹒５１點或升０﹒８９％，成交２８８﹒００億元
人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　現價　　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　恆指成分股：
　　建設銀行（００９３９）　　　　７﹒０８元　　　升２﹒３１％
　　華潤置地（０１１０９）　　　２７﹒３５元　　　升２﹒２４％
　　工商銀行（０１３９８）　　　　５﹒７５元　　　升２﹒１３％
　　碧桂園　（０２００７）　　　１２﹒８２元　　　升２﹒０７％
　　中國平安（０２３１８）　　　７３﹒００元　　　升１﹒９６％
　　匯豐控股（００００５）　　　７４﹒１５元　　　升１﹒０２％
　　騰訊控股（００７００）　　３７２﹒６０元　　　升０﹒４３％
　　友邦保險（０１２９９）　　　６８﹒１５元　　　跌０﹒４４％

　　國指成分股：
　　中交建　（０１８００）　　　　８﹒１３元　　　升８﹒６９％
　　中國中鐵（００３９０）　　　　６﹒６１元　　　升８﹒３６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｍｌ）

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