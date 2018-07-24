  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

24/07/2018 10:04

內銀基建水泥股領漲，港股急升逾３００點報２８５６４越廿天線

　　《經濟通通訊社２４日專訊》內銀、基建、水泥股領漲，港股急升３０８點或升１﹒１％，
最新報２８５６４，越十天線（約２８３１９）及廿天線（約２８４２７），主板成交
２０４﹒４８億元。
　　內銀股續強，建行（００９３９）現價升２﹒３１％，報７﹒０８元；成交約１﹒３０億股
，涉資９﹒２０億元。工行（０１３９８）報５﹒８１元，更上漲３﹒２％，成交達１億股，涉
資５﹒７７億元。
　　國務會議推動基建投資，基建水泥股強勢。國企指數報１０９３２，升１﹒８７％或升
２００點。上證綜合指數報２９００﹒８９，升４１﹒３５點或升１﹒４５％，成交
６６６﹒８５億元人民幣。
　　表列部分藍籌及國指相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　現價　　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　恆指成分股：
　　海螺水泥（００９１４）　　　４７﹒７５元　　　升５﹒４１％
　　建設銀行（００９３９）　　　　７﹒０８元　　　升２﹒３１％
　　工商銀行（０１３９８）　　　　５﹒８１元　　　升３﹒２０％
　　騰訊控股（００７００）　　３７５﹒４０元　　　升１﹒１９％
　　匯豐控股（００００５）　　　７４﹒２０元　　　升１﹒０９％

　　國指成分股
　　中國中鐵（００３９０）　　　　６﹒６５元　　　升９﹒０２％
　　中交建　（０１８００）　　　　８﹒１６元　　　升９﹒０９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｍｌ）

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
生財有道24/07/2018
【食息攻略－長者篇】政府年金 逆按揭 做定期 點揀最著數？
國際動態24/07/2018
多倫多希臘城槍擊案 3死12傷
FOCUS23/07/2018
【FOCUS】資管細則釋應對式寬鬆 央媽撐腰放心賭大小？
興證快訊23/07/2018
人民幣貶值
生財有道23/07/2018
【食息攻略－穩陣篇】做3個月美元定存 食盡加息周期好處
生財有道23/07/2018
【食息攻略－債券篇】貿易戰令市場波動 選具對沖債券基金
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】只野仁水墨畫冊《政‧漫》（親筆簽名版）

【立即參加】etnet.com.hk Facebook 讀者調查

【etnet Bonus賞你】華懋集團六大商場 x芝麻街「So Cute! Sports 毛巾」+「萌小小球鞋袋」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
社創SoIN