內銀基建水泥股領漲，港股急升逾３００點報２８５６４越廿天線

《經濟通通訊社２４日專訊》內銀、基建、水泥股領漲，港股急升３０８點或升１﹒１％，

最新報２８５６４，越十天線（約２８３１９）及廿天線（約２８４２７），主板成交

２０４﹒４８億元。

內銀股續強，建行（００９３９）現價升２﹒３１％，報７﹒０８元；成交約１﹒３０億股

，涉資９﹒２０億元。工行（０１３９８）報５﹒８１元，更上漲３﹒２％，成交達１億股，涉

資５﹒７７億元。

國務會議推動基建投資，基建水泥股強勢。國企指數報１０９３２，升１﹒８７％或升

２００點。上證綜合指數報２９００﹒８９，升４１﹒３５點或升１﹒４５％，成交

６６６﹒８５億元人民幣。

表列部分藍籌及國指相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

恆指成分股：

海螺水泥（００９１４） ４７﹒７５元 升５﹒４１％

建設銀行（００９３９） ７﹒０８元 升２﹒３１％

工商銀行（０１３９８） ５﹒８１元 升３﹒２０％

騰訊控股（００７００） ３７５﹒４０元 升１﹒１９％

匯豐控股（００００５） ７４﹒２０元 升１﹒０９％



國指成分股

中國中鐵（００３９０） ６﹒６５元 升９﹒０２％

中交建 （０１８００） ８﹒１６元 升９﹒０９％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｍｌ）

