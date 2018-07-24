《盤後部署》內地谷基建難完全抵銷貿易戰憂慮，港股兩萬九料遇阻

《經濟通通訊社２４日專訊》昨晚（２３日）投資者觀望科技股業績，納指升２１點，不過

道指軟１３點，標指升５點。另一方面，國務院總理李克強昨召開國務院會議，表示要部署更好

發揮財政金融政策作用，同時加強基建投資，刺激中港兩地股市氣氛轉好，港股窄幅高開２６點

後，中資金融股、資源股，基建股均上升，港股升幅亦持續擴大，全日最高見２８７１８點漲

４６０點，收市升４０６點或１﹒４４％，報２８６６２點。主板成交１０７７﹒６３億元，按

日多２８﹒４％。

國指升２４２點或２﹒２６％，報１０９７３點。滬指漲４６點或１﹒６１％，報２９０５

點。



＊內地增加投資基建，上證２８００點見支持＊



昨日（２３日）召開的國務院常務會議確定財政政策要更加積極，與金融政策協同發力，又

提出要加快今年１﹒３５萬億元人民幣地方政府專項債券發行和使用進度，希望在推動在建基礎

設施項目上早見成效。消息刺激內銀股、基建股造好，不過內地政府此等措施為長遠政策，並非

短期措施，因此利好效應不會持續太久，大市短期又會重回窄幅上落的格局。

早前，《人民日報》稱中國已從去槓桿走向穩槓桿之路，市場解讀為，此為中央將放鬆財政

及貸幣政策以推動基建投資刺激經濟的訊息，短期或為大市帶來支持，上證料能以２８００點作

支持位，港股方面，則以２８０００點作支持。



＊投資者憂慮猶在，留意美元匯率＊



美國總統特朗普繼早前威脅，準備好把向中國進口貨品徵收關稅的規模增至５０００億美元

，其後再將矛頭由貿易戰轉向至匯率，其攻擊聯儲局的利率政策，又批評中國及歐盟一直操縱匯

率及壓低利率，導致美元不斷走強，削弱美國的競爭優勢，對美國不公平。不過美元昨日反彈復

轉強勁，投資者需要持續留意美元和其他貨幣的走勢，預計投資者仍然會觀望特朗普的貿易政策

，令大市於２９０００點位置受阻。（ｆｆ）

