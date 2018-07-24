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24/07/2018 08:12

《外企業績》Ａｌｐｈａｂｅｔ第二季盈利勝預期，股價盤後升４％

　　《經濟通通訊社２４日專訊》谷歌母公司Ａｌｐｈａｂｅｔ第二季經調整後每股盈利為１０
﹒５８美元，優於市場預期的９﹒５２美元。收入為３２６﹒６億美元，勝預期，當中８６％來
自於谷歌的廣告收入，超過市場預期的３２１﹒７億美元。
　　公布業績後，公司股價在盤後交易上升近４％。
　　季內Ａｌｐｈａｂｅｔ最主要支出、流量獲取成本（ＴＡＣ，支付予手機製造商的款項，換
取它們使用Ｇｏｏｇｌｅ服務）在３年內首次錄得按年下跌。不計入５０億美元的反壟斷罰款，
經營利潤率增長至２４％，前一季為２２﹒５％。（ｍｎ）

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