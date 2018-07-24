《國際要聞》伊朗回應特朗普的威脅，將對美國敵對行動進行報復

《經濟通通訊社２４日專訊》伊朗官員發誓將對美國任何的敵對行動進行報復，之前美國總

統特朗普威脅伊朗，警告伊朗領導人在對待美國時要小心，否則將面臨歷史上罕見的後果。

伊朗國防部長Ａｍｉｒ Ｈａｔａｍｉ訓斥，美國及其盟友只懂以武力威脅，並宣布德黑蘭

將新設一條空對空導彈生產線。

伊朗革命衛隊的民兵組織「巴斯杰」（Ｂａｓｉｊ）將特朗普的威脅斥之為對伊朗的心理戰

，但認為特朗普不敢對伊朗作出攻擊。（ｍｎ）

