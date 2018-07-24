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即市新聞

24/07/2018 18:45

《台股攻略－馮偉明》台股今日高位整固，逼近１１０００點

　　《台股攻略》台股今日低開高收，升４８﹒５０點，收１０９９５﹒３９點，成交金額為新
台幣１４３８﹒９７億元。
　　台股開市後下跌，隨後在國巨領軍下倒升。鴻海明日除息，今日出現沽壓微跌，收新台幣
８５﹒２元；大立光微升０﹒４８％，收新台幣５２００元。聯電明日召開法說會，尾盤有回吐
，跌０﹒２７％，收新台幣１８﹒２元。被動元件指標股國巨持續往９００元關卡挺進，終場收
新台幣８９３元，收復５日線。通路商蜜望實累計５月及６月每股純益新台幣１﹒５２元，年增
逾６倍，股價漲停作收。台塑四寶、開發金、中信金、元大金、台新金及台企銀尾盤有大單敲進
，金融股指數由黑翻紅，升０﹒０３％。ＭＯＳＦＥＴ的杰力、富鼎分別升２﹒２７％及
４﹒１２％；大中今日除息，開盤即強勢完成填息。矽晶圓族群今日也同步走高，環球晶圓重返
５００元關卡之上，收新台幣５１３元。
　　本星期有鴻海及鴻準除息、聯電法說會及周選擇權結算，目前投資者仍在觀望美中貿易戰的
發展，後市能否延續，得看外資及權值股的表現。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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