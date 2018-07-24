《台股攻略－馮偉明》台股今日高位整固，逼近１１０００點

《台股攻略》台股今日低開高收，升４８﹒５０點，收１０９９５﹒３９點，成交金額為新

台幣１４３８﹒９７億元。

台股開市後下跌，隨後在國巨領軍下倒升。鴻海明日除息，今日出現沽壓微跌，收新台幣

８５﹒２元；大立光微升０﹒４８％，收新台幣５２００元。聯電明日召開法說會，尾盤有回吐

，跌０﹒２７％，收新台幣１８﹒２元。被動元件指標股國巨持續往９００元關卡挺進，終場收

新台幣８９３元，收復５日線。通路商蜜望實累計５月及６月每股純益新台幣１﹒５２元，年增

逾６倍，股價漲停作收。台塑四寶、開發金、中信金、元大金、台新金及台企銀尾盤有大單敲進

，金融股指數由黑翻紅，升０﹒０３％。ＭＯＳＦＥＴ的杰力、富鼎分別升２﹒２７％及

４﹒１２％；大中今日除息，開盤即強勢完成填息。矽晶圓族群今日也同步走高，環球晶圓重返

５００元關卡之上，收新台幣５１３元。

本星期有鴻海及鴻準除息、聯電法說會及周選擇權結算，目前投資者仍在觀望美中貿易戰的

發展，後市能否延續，得看外資及權值股的表現。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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