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即市新聞

24/07/2018 10:23

《窩輪豪情－梁業豪》為何無人發行小米認沽權證？

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為公用事業、金
融業與原材料業。此外，超短線投機價值最高的相關正股為中交建（０１８００）、領展
（００８２３）與中國建築（０３３１１），短線（一星期至一個月）投機價值最高者則為領展
、中交建與小米（０１８１０）。
　　有讀者朋友向筆者「投訴」，謂小米的衍生權證發行商於該股上市買賣後，應同步發行認購
權證與認沽權證，讓看好與看淡後市者皆有機會入市買貨圖利。查實，現時港交所
（００３８８）並沒有要求發行商同步發行兩種權證。至於發行商遲遲不願意發行小米認沽權證
的原因，相信並非他們怕投機者於相關正股股價顯著偏高時買貨作對沖，而是自己於急升市況中
不易借貨賣空相關正股，為售出的認沽權證作對沖，因而於相關正股股價大幅回挫時受損。
　　恆生指數ＩＢＳＩ現報５７﹒４９８，國企指數ＩＢＳＩ則報５７﹒３２６，顯示藍籌股以
主動買盤較為積極，國企股亦以主動買盤較為積極。整體大市方面，現以藍籌股的主動買盤覆蓋
範圍輕微地較為廣泛。至於短期整體形勢，現以國企股的表現較佳，整體大市則見上升動力逐漸
增強。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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