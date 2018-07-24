《窩輪豪情－梁業豪》為何無人發行小米認沽權證？

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為公用事業、金

融業與原材料業。此外，超短線投機價值最高的相關正股為中交建（０１８００）、領展

（００８２３）與中國建築（０３３１１），短線（一星期至一個月）投機價值最高者則為領展

、中交建與小米（０１８１０）。

有讀者朋友向筆者「投訴」，謂小米的衍生權證發行商於該股上市買賣後，應同步發行認購

權證與認沽權證，讓看好與看淡後市者皆有機會入市買貨圖利。查實，現時港交所

（００３８８）並沒有要求發行商同步發行兩種權證。至於發行商遲遲不願意發行小米認沽權證

的原因，相信並非他們怕投機者於相關正股股價顯著偏高時買貨作對沖，而是自己於急升市況中

不易借貨賣空相關正股，為售出的認沽權證作對沖，因而於相關正股股價大幅回挫時受損。

恆生指數ＩＢＳＩ現報５７﹒４９８，國企指數ＩＢＳＩ則報５７﹒３２６，顯示藍籌股以

主動買盤較為積極，國企股亦以主動買盤較為積極。整體大市方面，現以藍籌股的主動買盤覆蓋

範圍輕微地較為廣泛。至於短期整體形勢，現以國企股的表現較佳，整體大市則見上升動力逐漸

增強。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

