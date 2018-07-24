《談國論企－黎偉成》高級日用消費品零售增長加快

《談國論企》中國的社會消費品零售總額於２０１８年６月份同比和環比的雙增長，表現優

於工業生產、固投和房地產開發等經濟環節，暫未受特朗普狂力掀動對華貿易、經濟、科技等戰

的衝擊。政府宜強化以供給側為主的內需，以支持國民經濟穩中求進的發展。



＊宜強化內需支持固投工業生產保穩增之態＊



來自中國國家統計局所發布的資料，社會消費品零售總額於２０１８年６月份達３﹒０４２

萬億元同比增長９％，即使增速仍未及１至４月份之可觀，卻相對於５月份環比多增０﹒５個百

分點，和把１－６月份的１２萬億元的平均增幅略為提升至９﹒４％的水平，主要受惠於：

最是重要的（甲）商品零售，於２０１８年６月份達２﹒７４４１萬億元同比增長８﹒９％

，比對上一個月所增的８﹒４％多增０﹒５個百分點，並於整體社會消費品零售額佔比尚達

９０﹒１３％之普，使１－６月份累計額度１６﹒０５６１萬億元的增幅稍為上移至９﹒３％，

有賴多個主要方面的支持，特別是（Ｉ）高級消費品的銷情理想，如（ｉ）化妝品於６月份的銷

售額度達２１７億元同比增長１１﹒５％，環比上升１﹒２個百分點，使１－６月份累計額度

１２７６億元的升幅，提高至１４﹒２％；（ｉｉ）金銀珠寶於６月份為２２１億元所增的

７﹒９％，環比亦多增１﹒２個百分點，和使上半年累計１３８３億元的升幅上調為７﹒４％。

和（ｉｉｉ）家用電器和音像器材於６月份銷售額９１９億元同比增長１４﹒３％，環比更

是大幅多增６﹒７個分點，乃僅次於３月份所增１５﹒４％而成為商品銷售上半年增長第二大的

月份，亦使１－６月份累計４２８３億元的升幅調升至１０﹒６％的水平；（ｉｖ）通訊器材

４５３億元的升幅１６﹒１％，更為上半年之最，和使１－６月份累計２０８２億元出現雙位數

之增１０﹒６％。

同樣惹人注目的，是（ＩＩ）與日常使用的物品，零售銷售的情況亦普見穩升，包括（ｖ）

糧油食品類的銷售額於６月份銷出１１５１億元同比增長１３％，比５月份的升幅多增５﹒７個

百分點，和使上半年累計６６６２億元的增長幅度提高至９﹒８％的十分接近雙位數；（ｖｉ）

日用品４７０億元同比增長１５﹒８％，環比多增５﹒３個百分點，亦使上半年累計２５３９億

元的升幅達１２﹒６％；（ｖｉｉ）服裝鞋帽、針紡織品１１００億元同比增長１０％，比對上

一個月的增幅多增３﹒４個百分點，為僅次於３月份的上半年第二高增長的月份，使１－６月份

累計６６５１億元同比增長９﹒２％；（ｖｉｉｉ）飲料類１８６億元同比增長１２﹒６％，是

為上半年增長最大的一個月份，環比增幅５﹒５個百分點，當然使１－６月份累計銷售９８３億

元的增長達到９﹒６％的接近雙位數的水平。

煙酒類、中西藥品類、家具類等項目的銷情和增長亦理想，僅汽車、文化辦公室類的表現稍

差。

至於另一大類的（乙）餐飲業，收入於２０１８年６月份達到３４０１億元的同比增長

１０﹒１％，亦比５月份的增幅多增１﹒３個百分點，并使上半年累計１﹒９４５７萬億元同比

增長９﹒９％，其中限額以上單位餐飲業於６月份營業銷售７７７億元，同比增長只為７﹒８％

，仍比５月份的４﹒５％升幅環比多增３﹒３個百分點。



＊須嚴陣力抗特朗普擬對中國經貿全面宣戰＊



社會消費品零售表現理想，亦可以見之於（丙）兩大類地域的銷情，其中城鎮零售額於６月

份同比增長８﹒８％，比５月份的增幅提升０﹒５個百分點，鄉村升１０﹒４％，環比更是多增

０﹒８個百分點。

由是可見，中國的社會消費品零售情況於６月份有頗為全面的提升和改善，難得的是此乃特

朗普自３月初便開始對中國不懷好意的處處為難，由貿易戰，發展到現時己之是全面的經貿、科

技之戰，甚至有意在政治和我估計會進一步在軍事上「圍堵」，使中國的固投、工業生產等主要

經濟環節在存憂中呈增長放慢之壓，政府在嚴陣力抗和還擊外來之惡勢力的同時，更宜加強對特

別是消費品零售等方面的內需，使供給側的政策成為支持經濟的更強大的力量，在一定程度抵銷

外來的不合理甚至惡性的壓力，讓國民經濟基本保持穩定增長，最好是繼續穩中求進發展。

（寫於加拿大多倫多）《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

