《異動股》丘鈦（１４７８）升近一成，開始量產３Ｄ結構光模組等

《經濟通通訊社２４日專訊》丘鈦科技（０１４７８）現價上升９﹒８％，報５﹒０４元，

突破十天線（４﹒８７６元）；主動買盤７６％；成交約１３６萬股，涉資６５９萬元。

該公司公布，於開發３Ｄ結構光模組和屏下指紋識別模組的新產品上取得重大突破，並已正

式開始量產和銷售。於本月份，公司成功取得一家中國智能手機品牌製造商的首批３Ｄ結構光模

組批量採購訂單和備料需求指示，數量合計超過１００萬顆；以及成功取得另一家中國智能手機

品牌製造商的首批屏下指紋識別模組批量採購訂單，和備料需求指示，數量合計超過７００萬顆

。公司將採購特定數量的原材料，以應對未來數月該等客戶對３Ｄ結構光模組和屏下指紋識別模

組的需求。

現時，恆生指數報２８３４０，上升８４點或上升０﹒３０％，主板成交２４﹒８０億元。

上證綜合指數報２８６８﹒９４，上升９點或上升０﹒３３％，成交５９﹒０２億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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比亞迪電子（００２８５） ９﹒７２元 下跌０﹒３１％

華顯光電 （００３３４） ０﹒５９元 無升跌

通達集團 （００６９８） １﹒６０元 下跌０﹒６２％

信利國際 （００７３２） １﹒２１元 上升０﹒８３％

高偉電子 （０１４１５） １﹒５８元 無升跌

丘鈦科技 （０１４７８） ５﹒０４元 上升９﹒８０％

瑞聲科技 （０２０１８） ９７﹒５５元 下跌０﹒２６％

富智康集團（０２０３８） １﹒１５元 下跌０﹒８６％

舜宇光學 （０２３８２） １３２﹒３０元 下跌０﹒３０％

鴻騰精密 （０６０８８） ３﹒４０元 下跌０﹒２９％

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（ａｌ）

