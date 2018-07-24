《中資異動》中鐵飆７％，券商料基建投資觸底反彈，水泥股亦落鑊

《經濟通通訊社２４日專訊》中國中鐵（００３９０）Ｈ股現價上升７﹒２１％，報６﹒５

４元，暫升幅最大國指成分股，盤中高見６﹒６６元，創逾九個月新高；成交約７８５萬股，涉

資５０５８萬元，主動買盤６０％。Ａ股（滬：６０１３９０）停牌中。

國務院總理李克強周一主持召開國務院常務會議，部署更好發揮財政金融政策作用，支持擴

內需調結構促進實體經濟發展；確定圍繞補短板、增後勁、惠民生推動有效投資的措施。

華泰證券發表報告指出，國務會議要求財政政策更加積極，基建相關行業未來將受益，基建

投資增速可能觸底反彈。國務會議還提出，加快今年１﹒３５萬億元人民幣地方政府專項債券發

行推動早見成效。未來專項債的加快發行會為地方基建籌集資金。目前專項債主要分為土儲債、

公路債和棚改債，這三個領域將是基建發力的重要方向。

水泥股則有望受惠該政策所帶來的水泥需求上升，海螺水泥（００９１４）現價上升

４﹒９７％，報４７﹒５元。華潤水泥（０１３１３）急漲６﹒６３％，報８﹒８４元。

現時，恆生指數報２８３５５，上升９９點或上升０﹒３５％，主板成交５２﹒７７億元。

上證綜合指數報２８７８﹒６１，上升１９﹒０６點或上升０﹒６７％，成交１６５﹒９７

億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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基建鐵路股：

中國鐵建（０１１８６） ８﹒７０元 上升５﹒３３％

中國中冶（０１６１８） ２﹒２４元 上升１﹒３６％

中國中車（０１７６６） ６﹒３４元 上升３﹒４３％

鐵建裝備（０１７８６） １﹒８０元 上升２﹒２７％

中交建 （０１８００） ８﹒０２元 上升７﹒２２％

中建國際（０３３１１） ８﹒８６元 上升５﹒７３％

中車時代（０３８９８） ４２﹒３５元 上升２﹒１７％

中國通號（０３９６９） ５﹒３９元 上升１﹒３２％



水泥股：

山水水泥（００６９１） ６﹒２９元 停牌中

東吳水泥（００６９５） １﹒３４元 無升跌

亞洲水泥（００７４３） ５﹒３５元 上升２﹒６９％

天瑞水泥（０１２５２） ６﹒９３元 無升跌

同方康泰（０１３１２） ０﹒３９元 無升跌

金隅集團（０２００９） ２﹒８８元 上升２﹒８６％

西部水泥（０２２３３） １﹒２９元 上升２﹒３８％

中國建材（０３３２３） ８﹒２４元 上升６﹒８７％

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