《午市前瞻》港股短期調整完成，分析指可上望２５０天線

《經濟通通訊社２４日專訊》國務院總理李克強昨召開國務院會議，表示要部署更好發揮財

政金融政策作用，支持擴內需調結構促進實體經濟發展，刺激中港兩地股市氣氛轉好，港股今早

窄幅高開２６點後，中資金融股延續過去兩日升勢，帶動港股升幅持續擴大，半日最多急升

４４０點，高見２８６９６點，最終午收升４１９點或１﹒４９％，報２８６７６點，收復１０

天線（２８３３２點）及２０天線（２８４３３點）。半日總成交５５２﹒５６億元。

國指午收收升２８１點或２﹒６２％，報１１０１２點。滬指重上二千九，急漲４５點或

１﹒５９％，報２９０４點。



＊券商料基建投資回升，基建鐵路股連續兩日急漲＊



國務院總理李克強昨日提出要實行更積極的財政政策，其後更有券商解讀為，基建投資或會

觸底回升，基建鐵路股自昨日起借勢反彈，中交建（０１８００）昨日急升４﹒６％後，今續飆

１１﹒６３％，報８﹒３５元，收復５０天線（７﹒８５元）及１００天線（８﹒０３２元），

為半日升幅最大國指成份股；Ａ股（滬：６０１８００）亦連續兩日漲停。中鐵

（００３９０）昨日急漲６﹒２７％，今半日抽高９﹒８％，報６﹒７元，為升幅第二大國指成

份股。中鐵建（０１１８６）為同業中表現最好，急升１２﹒７％，報９﹒３１元。中車

（０１７６６）升４﹒９％，報６﹒４３元。

水泥股亦有望受惠基建投資回升，海螺水泥（００９１４）升６﹒９５％，報４８﹒４５元

。潤泥（０１３１３）飆８﹒６９％，報９﹒０１元。中建材（０３３２３）漲８﹒４３％，報

８﹒３６元。金隅（０２００９）升５％，報２﹒９４元。西部水泥（０２２３３）升

６﹒３５％，報１﹒３４元。

金屬資源股亦跟隨落鑊，加上財政部指出，上半年國企利潤增２１％，當中，鋼鐵有色業增

幅最大，馬鋼（００３２３）漲６﹒２％，報３﹒９４元。鞍鋼（００３４７）升６﹒７５％，

報８﹒０７元。江銅（００３５８）揚５﹒９４％，報９﹒９８元。重鋼（０１０５３）料上半

年扭虧為盈，半日飆１７﹒８％，報１﹒３９元。洛鉬（０３９９３）走高１１﹒８８％，報４

﹒０５元。中國鋁業（０２６００）升１０﹒１９％午收３﹒５７元。



＊人幣再失６﹒８關，內銀及內房續跟隨大市上揚＊



中國外交部發言人回應操縱論，指中方無意通過貨幣貶值刺激出口，惟在岸及離岸人民幣再

度失守６﹒８關。不過，李克強言論抵銷相關利淡因素，內銀股延續過去兩日升勢，建行

（００９３９）升３﹒７６％，報７﹒１８元。工行（０１３９８）漲３﹒７３％，報５﹒８４

元。農行（０１２８８）揚４﹒０５％，報３﹒８５元。中行（０３９８８）走高２﹒４９％，

報３﹒７１元。招行（０３９６８）飆３﹒９２％，報３０﹒５元。

內房股亦無受到人民幣急貶拖累，潤地（０１１０９）升４﹒６７％，報２８元，為升幅最

大藍籌。中海外（００６８８）緊隨其後，半日漲３﹒７８％，報２４﹒７元。碧桂園

（０２００７）揚３﹒６６％，報１３﹒０２元。融創（０１９１８）走高５﹒５８％，報

２６﹒５元。

內險股亦繼續造好，平保（０２３１８）升３﹒１４％，報７３﹒８５元。國壽

（０２６２８）漲２﹒１７％，報２０﹒２５元。太保（０２６０１）走高３﹒６９％，報

３０﹒９５元。太平（００９６６）揚３﹒５１％，報２８﹒０５元。

重磅股方面，騰訊（００７００）昨日挫１﹒５％後，今隨市反彈０﹒５４％，報３７３元

。匯控（００００５）升１﹒１６％，報７４﹒２５元。港交所（００３８８）漲

１﹒６２％，報２３７﹒８元。中移動（００９４１）漲０﹒７２％，報６９﹒６５元。友邦（

０１２９９）升０﹒８８％，報６９﹒０５元。

長生生物（深：００２６８０）疫苗造假事件續拖累醫藥股走勢，石藥（０１０９３）跌０

﹒４７％，報２１﹒３５元，為跌幅最大藍籌。國藥（０１０９９）跌０﹒４６％，報

３２﹒３元。中生製藥（０１１７７）走低０﹒５３％，報１１﹒３２元。



＊曾永堅：貿易戰對內地經濟增長實際影響不大＊



協同博勤金融集團行政總裁曾永堅向《經濟通通訊社》表示，現時港股回穩基於兩大原因，

其一為中央出手應對人民幣兌美元持續貶值，其二為放寬公募基金及非標產品投資，「放生」影

子銀行。加上，國務院常務會議表露中央欲刺激內需，皆令中港兩地股市趨穩定。他預期港股支

持位會在２７７４５點，大市短期調整已完成，有望破２５０天線，到２９５００點左右。

曾永堅又指市場已消化了貿易戰的消息。即使上周五（２０日）美國總統特朗普稱已「準備

好」對中國總值５０００億美元進口商品徵收關稅，對中國ＧＤＰ影響不足１％，相信貿易戰是

心理影響大於實際影響。（ｋｔ、ｔｔ、ｍｗ）

