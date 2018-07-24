《美元走勢－羅明立》美９月加息機會回升，有利美元短線回穩

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １１１﹒４７ １１１﹒０６ １１１﹒３５

歐元╱美元 １﹒１７０２ １﹒１６６６ １﹒１６７３

英鎊╱美元 １﹒３１００ １﹒３０７７ １﹒３０８２

美元╱瑞郎 ０﹒９９４６ ０﹒９９２２ ０﹒９９４４

美元╱港元 ７﹒８４８２ ７﹒８４３６ ７﹒８４５７



《美元走勢》美國６月成屋銷售總數年化為５３８萬戶，略低於預期的５４４萬戶。美國

１０年期收益率攀升至五周高位，道指收跌１３點或０﹒１％至２５０４４點。美匯指數跌至

９４低位見支持，剛好是５０天線附近，初步阻力位於９５﹒００。最新利率期貨顯示，投資者

預期美國９月加息機會回升，反映市場消化總統特朗普不滿加息的言論，有利美元短線回穩。短

線投資者仍然可以於區間低買高沽美元。

歐元區７月消費者信心指數初值為負０﹒６，預期為負０﹒７。今日（２４日）歐元區、法

國及德國將會公布７月Ｍａｒｋｉｔ製造業ＰＭＩ初值。另外，投資者亦關注美國與歐盟進行的

貿易談判，消息指歐盟正在準備一份新的美國商品報復清單，以反制美國提高歐盟的汽車出口關

稅。另外，法國財長亦強調，倘若美國不撤銷鋼鋁關稅，歐盟便不會考慮與美國就自由貿易協定

進行談判。

貿易爭拗令環球投資環境欠明朗，特朗普的言論削弱聯儲局的獨立性，可一不可再，否則投

資者將對局方失去信心。歐元反彈的持續性受央行謹慎的貨幣政策所限，未必容易突破１﹒１８

，美元仍然值得稍為看好。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１７３０ １﹒１６１０ １﹒１８０５

英鎊╱美元 沽出英鎊 １﹒３１３０ １﹒３０００ １﹒３１８０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

