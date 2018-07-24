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即市新聞

24/07/2018 16:03

《美元走勢－羅明立》美９月加息機會回升，有利美元短線回穩

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１１１﹒４７　　　１１１﹒０６　　　１１１﹒３５
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１７０２　　　１﹒１６６６　　　１﹒１６７３
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３１００　　　１﹒３０７７　　　１﹒３０８２
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９９４６　　　０﹒９９２２　　　０﹒９９４４
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４８２　　　７﹒８４３６　　　７﹒８４５７

　　《美元走勢》美國６月成屋銷售總數年化為５３８萬戶，略低於預期的５４４萬戶。美國
１０年期收益率攀升至五周高位，道指收跌１３點或０﹒１％至２５０４４點。美匯指數跌至
９４低位見支持，剛好是５０天線附近，初步阻力位於９５﹒００。最新利率期貨顯示，投資者
預期美國９月加息機會回升，反映市場消化總統特朗普不滿加息的言論，有利美元短線回穩。短
線投資者仍然可以於區間低買高沽美元。
　　歐元區７月消費者信心指數初值為負０﹒６，預期為負０﹒７。今日（２４日）歐元區、法
國及德國將會公布７月Ｍａｒｋｉｔ製造業ＰＭＩ初值。另外，投資者亦關注美國與歐盟進行的
貿易談判，消息指歐盟正在準備一份新的美國商品報復清單，以反制美國提高歐盟的汽車出口關
稅。另外，法國財長亦強調，倘若美國不撤銷鋼鋁關稅，歐盟便不會考慮與美國就自由貿易協定
進行談判。
　　貿易爭拗令環球投資環境欠明朗，特朗普的言論削弱聯儲局的獨立性，可一不可再，否則投
資者將對局方失去信心。歐元反彈的持續性受央行謹慎的貨幣政策所限，未必容易突破１﹒１８
，美元仍然值得稍為看好。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１７３０　　　１﹒１６１０　　　１﹒１８０５
　　　英鎊╱美元　　沽出英鎊　　１﹒３１３０　　　１﹒３０００　　　１﹒３１８０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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