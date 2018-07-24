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24/07/2018 11:29

【港匯弱勢】一個月拆息升至１﹒８９厘，港元轉強

　　《經濟通通訊社２４日專訊》港元拆息今天呈現短息升長息落格局，隔夜息連跌六日後，今
天回升１﹒８個基點至０﹒１０１９６厘，而作為樓按參考利率的一個月拆息亦連升兩天，報
１﹒８９３９８厘。三個月拆息升至２﹒０８３５７厘。
　　不過，六個月和十二個月拆息分別跌至２﹒１８８２１厘和２﹒５５５００厘。
　　港匯顯著轉強，由昨日收巿時的７﹒８４８３，最多升至早段的７﹒８４５１，最新報
７﹒８４５９。（ｃｌ）

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