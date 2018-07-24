【港匯弱勢】一個月拆息升至１﹒８９厘，港元轉強

《經濟通通訊社２４日專訊》港元拆息今天呈現短息升長息落格局，隔夜息連跌六日後，今

天回升１﹒８個基點至０﹒１０１９６厘，而作為樓按參考利率的一個月拆息亦連升兩天，報

１﹒８９３９８厘。三個月拆息升至２﹒０８３５７厘。

不過，六個月和十二個月拆息分別跌至２﹒１８８２１厘和２﹒５５５００厘。

港匯顯著轉強，由昨日收巿時的７﹒８４８３，最多升至早段的７﹒８４５１，最新報

７﹒８４５９。（ｃｌ）

