金管局：千元新鈔將率先於今年第四季推出市面

《經濟通通訊社２４日專訊》金管局連同本港三間發鈔銀行（渣打香港、中銀香港及匯豐銀

行）今日公布，將推出２０１８香港新鈔票系列，並同時公布了五個面額的設計式樣。面額

１０００元及５００元的新鈔，將分別於２０１８年第四季及２０１９年初推出市面流通，而其

餘的１００元、５０元、２０元，將於２０１９至２０２０期間推出。



＊五個主題包括飲茶文化＊



這次三間發鈔行首次統一了每個鈔票面額背面的設計主題，方便市民辨認；而所選的設計主

題都與香港市民息息相關，呈現了香港這個國際大都會的生活節奏、餘暇消遣以及擁有豐富的大

自然和文化遺產的多元面貌。五個面額分別描繪了香港作為金融中心的地位（１０００元）、景

觀壯麗的香港聯合國教科文組織世界地質公園（５００元）、承傳藝術文化的粵劇（１００元）

、在本港棲息的蝴蝶（５０元），以及深受市民喜愛的點心和飲茶文化（２０元）。有別於傳統

的橫向設計，新鈔的背面是以直幅方式去配合主題的版面設計，並方便與現時的流通鈔票區分。



＊六個重要防偽特徵＊



同時，新鈔亦加入了多項先進的防偽特徵，六個重要的防偽特徵包括：（１）動感光亮圖案

－輕微傾斜鈔票，圖案中的閃亮圓環會隨之轉動；（２）開窗金屬線－金屬線上的大、小閃亮圓

環會隨著鈔票轉動；（３）高透光水印－以紫荊花為主題；背光可見花、葉、花蕾及銀碼數字；

（４）熒光透視銀碼－分別位於正、背面的單色圖案在紫外光下會呈現兩種熒光顏色；而背光可

見兩面的圖案拼合成銀碼數字：（５）隱藏銀碼－將鈔票置於光源下輕微傾斜，可見銀碼數字；

（６）凹凸手感－使用凹版印刷，令鈔票具有明顯的凹凸手感。

金管局總裁陳德霖表示：「和其他地方一樣，我們每隔一段時期就會設計和推出新系列鈔票

，目的是令流通鈔票能夠採納最新的印鈔科技，令偽鈔犯罪集團難以模仿或複製。」他續說：

「新鈔票系列不但加入了尖端的防偽特徵，而且統一了三間發鈔銀行五個面額的設計主題，展現

香港的本地文化，並以直幅的形式展示於鈔票背面，與以往的鈔票設計截然不同。

現有鈔票繼續為法定貨幣，與新鈔同時流通，在適當時候會被逐步收回。（ｃｌ）

