【本港樓市】市建局預計馬頭圍道首置盤最快年底接受申請

《經濟通通訊社２４日專訊》市建局公布，董事會今天通過接受行政長官邀請，將馬頭圍道

╱春田街發展項目，改作為「港人首次置業」的先導項目，以回應政府早前公布的房屋政策新措

施。市建局預計該項目最早可於今年底接受申請，並於２０１９年中取得入伙紙。

董事會同時批准授權市建局管理層，在未來數月與政府相關決策局和部門商討馬頭圍道╱春

田街發展項目作為「首置」先導項目的執行細節，並在「首置」單位預售前，提交董事局及政府

批准。

市建局主席蘇慶和表示，批准將該項目改作「港人首次置業」先導項目，將可協助政府盡早

測試「港人首次置業」概念，為不符合申請居者有其屋計劃（居屋）資格，但未能負擔私營房屋

的較高收入人士及家庭，提供置業選擇、回應他們的置業期望。

政府早前就位於馬頭圍道╱春田街的「首置」先導項目，提出了主要申請資格準則，當中包

括：收入介乎居屋白表申請人現行入息限額及該限額加三成；及資產不可超過居屋白表申請人現

行資產限額加三成。另外，政府亦將「首置」單位的折扣率定為較之前一期居屋出售計劃的折扣

率低１０％至２０％。位處馬頭圍道╱春田街項目當區的新樓現時估值以實用面積計約每平方呎

２﹒３５萬元。（ｃｌ）

