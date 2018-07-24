  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

24/07/2018 12:10

港燈（２６３８）上半年綜合溢利跌２％，中期派１９﹒９２仙

　　《經濟通通訊社２４日專訊》港燈－ＳＳ（０２６３８）公布今年截至６月底止上半年業績
，綜合溢利按年跌２﹒１％至９﹒８２億元。每股單位溢利為１１﹒１１仙。中期分派每單位１
９﹒９２仙，與去年持平。
　　期內酌情調整後的可供分派收入維持於１７﹒６億元。收入５４﹒５７億元，按年升２﹒４
６％。除稅前溢利按年則跌１﹒７５％至１９﹒１億元。（ｋｙ）

　　　　　　　　　　　　＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
生財有道24/07/2018
【食息攻略－長者篇】政府年金 逆按揭 做定期 點揀最著數？
國際動態24/07/2018
多倫多希臘城槍擊案 3死12傷
FOCUS23/07/2018
【FOCUS】資管細則釋應對式寬鬆 央媽撐腰放心賭大小？
興證快訊23/07/2018
人民幣貶值
生財有道23/07/2018
【食息攻略－穩陣篇】做3個月美元定存 食盡加息周期好處
生財有道23/07/2018
【食息攻略－債券篇】貿易戰令市場波動 選具對沖債券基金
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】只野仁水墨畫冊《政‧漫》（親筆簽名版）

【立即參加】etnet.com.hk Facebook 讀者調查

【etnet Bonus賞你】華懋集團六大商場 x芝麻街「So Cute! Sports 毛巾」+「萌小小球鞋袋」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
社創SoIN