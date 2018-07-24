《經濟通通訊社２４日專訊》港燈－ＳＳ（０２６３８）公布今年截至６月底止上半年業績
，綜合溢利按年跌２﹒１％至９﹒８２億元。每股單位溢利為１１﹒１１仙。中期分派每單位１
９﹒９２仙，與去年持平。
期內酌情調整後的可供分派收入維持於１７﹒６億元。收入５４﹒５７億元，按年升２﹒４
６％。除稅前溢利按年則跌１﹒７５％至１９﹒１億元。（ｋｙ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
24/07/2018 12:10
港燈（２６３８）上半年綜合溢利跌２％，中期派１９﹒９２仙
《經濟通通訊社２４日專訊》港燈－ＳＳ（０２６３８）公布今年截至６月底止上半年業績
，綜合溢利按年跌２﹒１％至９﹒８２億元。每股單位溢利為１１﹒１１仙。中期分派每單位１
９﹒９２仙，與去年持平。
期內酌情調整後的可供分派收入維持於１７﹒６億元。收入５４﹒５７億元，按年升２﹒４
６％。除稅前溢利按年則跌１﹒７５％至１９﹒１億元。（ｋｙ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
|生財有道24/07/2018
【食息攻略－長者篇】政府年金 逆按揭 做定期 點揀最著數？
|國際動態24/07/2018
多倫多希臘城槍擊案 3死12傷
|FOCUS23/07/2018
【FOCUS】資管細則釋應對式寬鬆 央媽撐腰放心賭大小？
|興證快訊23/07/2018
人民幣貶值
|生財有道23/07/2018
【食息攻略－穩陣篇】做3個月美元定存 食盡加息周期好處
|生財有道23/07/2018
【食息攻略－債券篇】貿易戰令市場波動 選具對沖債券基金
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰