港燈（２６３８）上半年綜合溢利跌２％，中期派１９﹒９２仙

《經濟通通訊社２４日專訊》港燈－ＳＳ（０２６３８）公布今年截至６月底止上半年業績

，綜合溢利按年跌２﹒１％至９﹒８２億元。每股單位溢利為１１﹒１１仙。中期分派每單位１

９﹒９２仙，與去年持平。

期內酌情調整後的可供分派收入維持於１７﹒６億元。收入５４﹒５７億元，按年升２﹒４

６％。除稅前溢利按年則跌１﹒７５％至１９﹒１億元。（ｋｙ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

