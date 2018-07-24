《再戰明天》習近平出席金磚國家峰會，德州儀器和ＡＴ＆Ｔ派業績

《經濟通通訊社２４日專訊》明日，習近平出席南非的金磚國家領導人會晤。德國公布７月

ＩＦＯ企業信心指數。



＊習近平出席南非的金磚國家領導人會晤＊



於美股收市後公布業績的公司有：德州儀器、ＡＴ＆Ｔ和安達保險等。

在外圍重要經濟活動上，本港時間明晨４：３０ａｍ，美國石油協會（ＡＰＩ）公布一周全

國石油報告。

明午４：００ｐｍ，歐洲央行公布月度貸款和貨幣供給數據。

明日，南非主辦金磚國家（ＢＲＩＣＳ）峰會（至２７日）。

應南非共和國總統拉馬福薩邀請，中國國家主席習近平將於７月２５日至２７日出席在南非

約翰內斯堡舉行的金磚國家領導人第十次會晤，並在峰會期間與印度總理莫迪會談；回國途中，

習近平將過境毛里求斯並進行友好訪問。



＊德國公布７月ＩＦＯ企業信心指數＊



在數據方面，明晨５：００ａｍ，南韓公布７月消費者信心指數。９：３０ａｍ，澳洲公布

第二季消費者物價指數，季率料由０﹒４％升上０﹒５％；年率料由１﹒９％升上２﹒２％。

明午２：４５ｐｍ，法國公布６月生產者物價指數。４：００ｐｍ，歐元區６月貨幣供應

Ｍ３，年率料維持於４％。同時，德國公布７月ＩＦＯ－企業信心指數，料由１０１﹒８降至

１０１﹒５；ＩＦＯ－企業信心指數（現況）料由１０５﹒１降至１０４﹒９；ＩＦＯ－企業信

心指數（預期）料由９８﹒６降至９８﹒３。



＊和記電訊香港派業＊



在本港，明日，ＩＭＡＸ中國（０１９７０）及和記電訊香港（００２１５）公布中期業績

。

此外，領展（００８２３）開股東周年大會。貝萊德舉行下半年環球投資展望記者會。

（ｈｏ）

