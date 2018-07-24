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即市新聞

24/07/2018 19:07

《再戰明天》習近平出席金磚國家峰會，德州儀器和ＡＴ＆Ｔ派業績

　　《經濟通通訊社２４日專訊》明日，習近平出席南非的金磚國家領導人會晤。德國公布７月
ＩＦＯ企業信心指數。

＊習近平出席南非的金磚國家領導人會晤＊

　　於美股收市後公布業績的公司有：德州儀器、ＡＴ＆Ｔ和安達保險等。
　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明晨４：３０ａｍ，美國石油協會（ＡＰＩ）公布一周全
國石油報告。
　　明午４：００ｐｍ，歐洲央行公布月度貸款和貨幣供給數據。
　　明日，南非主辦金磚國家（ＢＲＩＣＳ）峰會（至２７日）。
　　應南非共和國總統拉馬福薩邀請，中國國家主席習近平將於７月２５日至２７日出席在南非
約翰內斯堡舉行的金磚國家領導人第十次會晤，並在峰會期間與印度總理莫迪會談；回國途中，
習近平將過境毛里求斯並進行友好訪問。

＊德國公布７月ＩＦＯ企業信心指數＊

　　在數據方面，明晨５：００ａｍ，南韓公布７月消費者信心指數。９：３０ａｍ，澳洲公布
第二季消費者物價指數，季率料由０﹒４％升上０﹒５％；年率料由１﹒９％升上２﹒２％。
　　明午２：４５ｐｍ，法國公布６月生產者物價指數。４：００ｐｍ，歐元區６月貨幣供應
Ｍ３，年率料維持於４％。同時，德國公布７月ＩＦＯ－企業信心指數，料由１０１﹒８降至
１０１﹒５；ＩＦＯ－企業信心指數（現況）料由１０５﹒１降至１０４﹒９；ＩＦＯ－企業信
心指數（預期）料由９８﹒６降至９８﹒３。　　　

＊和記電訊香港派業＊

　　在本港，明日，ＩＭＡＸ中國（０１９７０）及和記電訊香港（００２１５）公布中期業績

　　此外，領展（００８２３）開股東周年大會。貝萊德舉行下半年環球投資展望記者會。
（ｈｏ）

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