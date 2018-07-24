《小傳日記》阿爺柯打撐基建，魚缸一彈上青天！



《小傳日記》隔晚（２３日）大家都望實科技股點影響華爾街魚缸，花旗國三大指數都係牛

皮上落，道指低收１３點至２５０４４點。本以為今日（２４日）香江魚缸跟住外圍炒吓科技佬

，誰不知半路殺出個程咬金，阿爺一聲令下話擴大基建，相關板塊全部起錨，連帶班內銀佬都開

心繼續彈起，恆指今日最多升４６１點，收復埋１０天同２０天線，尾市都保持到個勢，全日彈

４０６點，報２８６６２點；國指收漲２４２點報１０９７３點。魚缸全日成交額都上返

１０７８億增加逾２８巴仙，真係「結他無線」（無得彈）。

當然啦，阿爺話要用基建撐經濟，自然人人參與，內銀佬必定「科水」支持，今日龍頭內銀

全部炒起，仲有基建三雄、水泥佬、鋼鐵巨人都齊齊落鑊慶祝！

不過科技佬就無咩人理，股王ＱＱ（００７００）噚日血肉長城被攻陷，曾低見３６９﹒２

銀，今日都只係升返約１巴仙收３７５﹒２銀；小米（０１８１０）更加被逾四百人投訴Ｐ２Ｐ

平台風險，尾市散水逾４巴仙收１８﹒２４銀。



＊政策大放水內銀多人追，磚頭好穩健潤地好鬼掂＊



孖屐預期中央放水推動基建投資去刺激經濟。內銀佬食住個勢回勇，招行（０３９６８）被

資金追捧，漲咗逾４巴仙，報３０﹒５５銀，上返五十天線（３０﹒１７銀）。藍戰建行

（００９３９）同工行（０１３９８）都一齊升，都跳起逾３巴仙，報７﹒１４銀同５﹒８２銀

。

磚頭方面，噚日受盈喜刺激嘅融創（０１９１８）今日繼續彈高，仲係幾好表現，收漲近

６巴仙報２６﹒５銀。藍戰碧桂園（０２００７）亦飛起近４巴仙，袋１３銀；萬科企業

（０２２０２）就上到２５﹒８銀，升咗近５巴仙。不過都唔及華潤置地（０１１０９）足足跳

高５巴仙，報２８﹒１銀，係最佳藍戰士！



＊基建有升勢股價無閉翳，水泥佬閃耀人人賺到笑＊



阿爺近排被花旗國狙擊到無淡好食，所以扚起心肝靠自己，一於重回基本步搞基建，雖然項

目類別、規模大細重係未知之數，但做人最緊要有方向嘛！所以基建三寶今日表現都好叻仔！中

鐵（００３９０）抽高逾１０巴仙報６﹒７４銀；中鐵建（０１１８６）彈近１４巴仙報

９﹒３９銀；中交建（０１８００）上揚近１２巴仙報８﹒３７銀。

基建股升到轟轟聲，點少得班水泥佬，於有得「出閣」，股民都飲得杯落囉。其中海螺水泥

（００９１４）彈逾８巴仙收報４９銀；華潤水泥（０１３１３）升近７巴仙報８﹒８５銀，中

建材（０３３２３）上近８巴仙報８﹒３２銀。



＊鋼鐵大隻佬抽升無難度，有色金屬妙大行齊歡笑＊



阿爺近幾年成日都話去產能，今日再推起基建，簡直就係鋼鐵佬嘅福音，呢班大隻佬今日都

全部用「股價」煉鋼，聽見都覺得誘人。鞍鋼（００３４７）彈逾４巴仙收報７﹒８７銀；街坊

馬鋼（００３２３）升逾５巴仙收報３﹒９１銀；重慶鋼鐵（０１０５３）亦好勁，急揚逾１８

巴仙收報１﹒４銀。

另外，班大行基金佬近排密密發功，話睇晒內地４７間有色金屬嘅業績，當中報「喜」嘅有

３４間，佔比超過七成。基金佬話齋，電動車未來趨勢強勁，鈷需求一定大，而且鈷價都漸見反

彈，都會係鈷業股得股價催化劑，而銅價及鋁價都蠢蠢作動，預料下半年都可看高一線。今日有

色金屬股都靜悄悄「起革命」，宏橋（０１３７８）彈近６巴仙收報７﹒８９銀；中鋁

（０２６００）彈近９巴仙收報３﹒５２銀；洛陽鉬業（０３９９３）部分管理層之前仲承諾唔

減持股份，難怪今日再大升逾１１巴仙收４﹒０３銀。



＊煤炭需求增兗煤人人爭，丘鈦型英帥大摩撥冷水＊



祖國今年頭半年煤炭產量有成近１７億噸，按年升咗近４巴仙。再加上就嚟夏季用電高峰期

，睇嚟煤炭需求會有望再升，所以大陸呢排嘅煤炭期貨價格都幾好，兗煤（０１１７１）就上到

１０﹒３６銀漲咗１０巴仙，而神華（０１０８８）都唔弱，升到１７﹒８銀，高咗４巴仙。

丘鈦（０１４７８）話開發３Ｄ結構光模組，同埋屏下指紋識別模組嘅新產品上有重大突破

，愈炒愈熱，收工袋７﹒０５銀，升咗近５４巴仙。不過大摩維都仲係維持減持評級，「他屐」

由３﹒５銀升至５銀，低過現價好多。另一邊就慘囉，千百度（０１０２８）瀉到停唔到，現價

跌４０巴仙，報０﹒７８銀，仲曾創埋上市新低，見０﹒３８銀最多蒸發７１巴仙，係成日最差

表現個股。請請！



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