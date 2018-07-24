《真知灼見－溫灼培》日圓走強並非無因

《真知灼見》本周市場焦點肯定在歐洲。周三（２５日）歐盟委員會主席容克將會到美國游

說，希望美國政府不要推汽車進口關稅。如容克失敗，美國一旦對歐洲進口車徵關稅，歐盟表明

將會報復，屆時中美貿易戰可能會擴散至歐美，這可對全球經濟不利。若上述情況發生，最受惠

相信會是可作資金避難所的美元；相反，歐美一旦爆貿易戰，可預見對歐元帶來的負面影響料將

最大。



＊歐央行不急於收緊＊



對於周四（２６日）歐央行的議息會議，筆者料歐央行不單不會有任何改變貨幣政策動作，

甚至在聲明中也未必會暗示提早收緊貨幣政策。試想，面對美國可能隨時徵收進口汽車關稅，這

會為歐洲帶來經濟壓力。還有，面對英國脫歐帶來的不確定性也使歐央行難於現階段提早宣布收

緊貨幣政策。英國文翠珊政府雖有意「軟脫歐」，但英國國會內有不少聲音卻要求硬脫歐。如最

終不能與歐盟達成協議，對英國及歐盟雙方經濟也難免會做成衝擊。面對上述兩大不穩定因素，

實在看不到歐洲央行為何急於本周收緊貨幣政策或給予市場一個收緊承諾。



＊日圓走強的兩個原因＊



另外，值得留意近數天日圓匯價明顯走強，其原因相信主要有兩。首先，美國總統特朗普上

周指，美元匯價過貴，及表明不滿聯儲局的不斷加息做法，指會削弱其政府對刺激經濟帶來的努

力。日圓對美息變化最為敏感，有關因素刺激了日圓匯價走強。其次是日本央行消息指，央行內

正討論應否減少極端的量寬政策。回憶於２０１６年９月，當時正面對最嚴峻的經濟時刻，日本

央行決定把日本１０年債息維持於零的做法，即如果１０年債息一旦高於０﹒１１％便會入市購

債，一直購債直至債息率返回零水平。根據《路透社》引述消息指，由於現在日本經濟相較當年

已見改善不少，日本央行內部有消息傳出，該行正研究應否撤銷該方案。當然，有關傳言會否只

是日本央行口術的一種，目的是要阻止日圓跌越１１４兌１美元就不得而知。

下周一（３０日）及二（３１日），日本央行將議息，屆時我們可留意日央行行長黑田東彥

的講話以衡量日央行的真正意圖。技術上暫料日圓於１１０－１１３兌１美元間上落。

《恆生銀行高級投資市場經理 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

