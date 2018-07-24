基建股內銀股撐市，港股漲４０６點收２８６６２，重上十天廿天線

《經濟通通訊社２４日專訊》美股隔晚（２３日）大致缺乏方向，道指軟１３點收

２５０４４點，標指升５點報２８０６點。人行昨日進行的５０２０億元人民幣中期借貸便利（

ＭＬＦ），為史上最大規模，中港兩地股市良好氣氛今日延續。

港股今早窄幅高開２６點，中資金融股延續過去兩日升勢，加上基建鐵路及水泥股落鑊，帶

動港股升幅持續擴大，全日最多急升４６１點，高見２８７１８點，最終收升４０６點或

１﹒４４％，報２８６６２點，收復十天線（２８３３１線）及廿天線（２８４３３點）。主板

成交１０７７﹒６３億元，較上日增加２８﹒３５％。

國指收升２４２點或２﹒２６％，報１０９７３點。滬指重上二千九，漲４６點或

１﹒６１％，報２９０５點。



＊基建鐵路股受惠國策炒起，水泥股受追捧海螺漲８％＊



國務會議推動基建投資，基建股落鑊，中交建（０１８００）急揚１１﹒９％，收報

８﹒３７元，突破五十天線（７﹒８５元）及百天線（８﹒０３３元），為最大升幅國指成分股

。同業中鐵建（０１１８６）及中鐵（００３９０）亦分別漲１３﹒６８％和１０﹒４９％，報

９﹒３９元和６﹒７４元。

水泥股同樣受追捧，早前上調水泥價格的海螺水泥（００９１４）升８﹒１７％收４９元；

中建材（０３３２３）則收升７﹒９１％，報８﹒３２元。

洛鉬（０３９９３）部分管理層此前承諾不減持股份，今日揚１１﹒３３％，收４﹒０３元

，突破十天線（３﹒７１４元）及廿天線（３﹒６５１元）。發現盈喜的重鋼（０１０５３）則

升１８﹒６４％，報１﹒４元。



＊丘鈦大反擊炒高近５０％，內銀續強勢建行彈逾３％＊



丘鈦（０１４７８）開始量產３Ｄ結構光模組等新產品，重上十天線（５﹒０６３元）、廿

天線（５﹒３５７元）和五十天線（６﹒２１７元），全日飆升５３﹒５９％，收報７﹒０５元

，為今日最大升幅個股。

內銀股則繼續強勢，建行（００９３９）升３﹒１８％，收報７﹒１４元。招行

（０３９６８）則升４﹒０９％，收報３０﹒５５元。

惟電力股散水，華能國電（００９０２）今早曾見２０１６年４月以來新高，最終倒跌

４﹒４３％收５﹒８３元；華電國際（０１０７１）同樣曾見逾兩年高，倒跌５﹒３１％，收３

﹒５７元。

小米（０１８１０）收跌４﹒１０％，報１８﹒２４元。據《第一財經》引述小米公司表示

，經初步統計，向小米投訴相關Ｐ２Ｐ平台風險的用戶數量累計４２９人，涉及金額約

４０００萬元人民幣，截至目前小米已將這些理財平台下架。

重磅股方面，騰訊（００７００）升１﹒１３％，報３７５﹒２元；匯控（００００５）升

１﹒７％，報７４﹒６５元；港交所（００３８８）漲１﹒３７％，報２３７﹒２元。

（ｍｗ、ａｌ）

