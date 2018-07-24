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即市新聞

24/07/2018 17:40

《股金豐采－涂國彬》投資須謹慎，新股更如是

　　《股金豐采》貿易戰陰霾下，港股又沒特別利好帶動，一直處於弱勢整固中，市場氣氛不佳
，同時也影響新股，包括近期的歌禮（０１６７２）和明日（２５日）起招股的中國鐵塔
（００７８８）。
　
＊新經濟股弱，股民趨理性＊
　
　　其實，在去年，以閱文（００７７２）?易鑫（０２８５８）?雷蛇（０１３３７）和眾安
在綫（０６０６０）為代表的新經濟新股，當時招股引起高度關注，掛牌首日均走高，但隨後股
價一路向下，著實打擊信心。
　　此外，新經濟龍頭騰訊（００７００）氣勢大減，３月開始自高位回落，不斷回吐。投資者
不再像去年一樣，對新股炒作平添幾分謹慎，是好也是壞：好在理性和成熟，壞是沒法閉著眼賺
錢。
　
＊歌禮靠憧憬，鐵塔難爆發＊
　
　　歌禮並沒有錄得收入，來香港上市，就是靠著對未來前景的憧憬，故此風險較高。入場門檻
高，每手逾萬六，說是歡迎所有投資者，但從實際行動，就希望把風險承受能力不強的退卻。歌
禮能不能真有所表現，還看正研發的藥物能否取得監管批准，誰也無法準確估計。
　　另一隻新股中國鐵塔有望成為近四年來全球集資王，吸引高瓴資本和阿里巴巴旗下淘寶等
１０家公司認購，由中移動、聯通和中電信合資持股，來頭很大。
　　目前來看，由於集資規模大，投資者有所保留，論爆發力，和新經濟股沒法比，何況其業務
限制多，而比派息又不夠吸引，還是謹慎為上。《永豐金融資產管理董事總經理　涂國彬》
（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）
　
＊　涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

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