《神州經脈》中央谷基建Ａ股揚，人幣創逾一年低，國企利潤增兩成

《神州經脈》國務院常務會議部署財政金融政策協同發力，支持擴大內需，推動基建投資，

刺激經濟發展，市場對政策邊際放鬆預期確立。滬綜指承接上日（２３日）升勢，輕微高開後升

勢持續，大約半小時已重上２９００點大關，為近一個月以來首次，其後在２９００點水平窄幅

上落，收市報２９０５﹒５６點，為６月２０日以來最高，升１﹒６１％，連升三日。

升市獲大成交配合，兩市全日成交額達４９２８億元人民幣，較上日（２３日）大增

２０％，亦是４月１８日以來最多。



＊在岸人幣收跌２６６點子創逾一年低＊



國務院常務會議釋出寬鬆信號，利好股市，惟利淡匯市。交易員表示，沽空人民幣情緒濃郁

，加上會議釋放邊際放寬信號，持續施壓人民幣，離岸人民幣早段率先大幅暴跌，帶動在岸人民

幣急速下瀉，大行一度出手提供流動性，推動匯市回穩，大幅縮減跌幅。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開３１１點子，報６﹒８１４５，早段跌幅擴大

至最多４６１點子，報６﹒８２９５，為逾一年新低，其後跌幅有所收窄，午後見過最高

６﹒８００２，但仍跌１６８點子，最終收盤報６﹒８１００，創去年６月２６日以來最低，較

上個交易日（２３日）官方收盤價大跌２６６點子。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）早段一度跌４０８點子至６﹒８４４８，創去年６月以來新低

，目前在６﹒８３水平上落，跌逾３００點子。

今日人民幣兌一美元中間價報６﹒７８９１，創去年７月１１日以來最低，較上個交易日貶

２９８點子。



＊上半年國企利潤增２１％＊



財政部公布，上半年全國國有及國有控股企業經濟運行態勢良好，償債能力和盈利能力同比

均有所提升，利潤總額同比增長２１﹒１％，增幅高於收入１０﹒９個百分點。鋼鐵、有色、石

油石化等行業利潤同比大幅增長，均高於收入增幅。

上半年國有企業利潤總額１７１７６﹒３億元（人民幣．下同），同比增長２１﹒１％；國

有企業營業總收入２７７５８８﹒６億元，同比增長１０﹒２％。

上半年國有企業應交稅金２２８５１﹒３億元，同比增長１０％。其中，中央企業同比增長

６﹒８％；地方國有企業增長１８﹒４％。

６月末，國有企業資產總額１７１０７２７﹒６億元，同比增長９﹒４％；負債總額

１１１０９４６﹒８億元，同比增長８﹒８％；所有者權益合計５９９７８０﹒８億元，同比增

長１０﹒４％。



＊長生生物高管被帶走，被基金大削估值＊



長生生物（深：００２６８０）午間公告，公司董事長、３名公司高管，以及２名中層人員

昨日（２３日）被帶至公安機關依法審查，公司生產經營活動受到嚴重影響。

長生生物指，公司目前已緊急成立應急小組，及建立相應應急機制。公司生產經營活動受到

嚴重影響，股票可能將實施其他風險警示。

據中央紀委網站公布，吉林省紀委監委高度關注長生生物疫苗事件，要求對疫苗事件涉及到

的責任者依紀依法，依照工作職能堅決查處，嚴肅追責，並已成立責任追究工作組，對長生生物

改制、生產、經營過程中可能存在的腐敗問題進行調查追責。

長生生物昨日下午復牌後，今日亦再度跌停，報１１﹒７５元人民幣。招商基金調低對長生

生物的估值，至每股７﹒７１元，換言之撇除今日之外，仍有４個跌停。

東方基金公告，自７月２３日起，對旗下證券投資基金持有的長生生物股票價格進行調整，

按照其２０１７年每股淨資產３﹒９６元人民幣的價格進行估值。這跟今日跌停後的價格

１１﹒７５元相比的話，相當於還有１０個跌停。



＊人行停逆回購淨回籠７００億＊



人民銀行繼上日（２３日）意外進行規模破紀錄的中期借貸便利（ＭＬＦ）操作後，今日則

收水。

人行表示，目前銀行體系流動性總量處於較高水平，可吸收逆回購到期等因素的影響，今日

不開展公開市場操作。公開市場今日有７００億元人民幣７天期逆回購到期，即今日淨回籠

７００億元人民幣。



＊小米Ｐ２Ｐ平台風險涉四千萬元＊



據《第一財經》引述小米公司表示，截至目前，經初步統計，向小米投訴相關Ｐ２Ｐ平台風

險的用戶數量累計４２９人，涉及金額約４０００萬元人民幣，截至目前小米已將這些理財平台

下架。

近日Ｐ２Ｐ網貸平台連環爆煲，實控人跑路躲債，令內地大量投資人血本無歸。當中不少苦

主是因為接受商家的優惠返現，才開設Ｐ２Ｐ平台帳戶，結果對Ｐ２Ｐ產生了投資興趣，自此泥

足深陷。小米亦在其平台上提供了類似的廣告，把下載或投資部分Ｐ２Ｐ平台列作「每日任務」

，用戶完成後可得到返產品、返現金之類的優惠。

但在小米投放廣告的Ｐ２Ｐ平台，是否有小米作信譽背書？根據內媒統計，小米推廣的多家

Ｐ２Ｐ平台中，有不少已經出現債務逾期，比如金柚金服、管家金服、小諸葛金服等。（ｂｉ）

