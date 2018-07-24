《鍾之日記》國務會議救市，基建概念狂歡

《鍾之日記》７月２４日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



一個國務會議，救活兩地股市。香江股市，今早窄幅高開２６點，中資金融股延續過去兩日

升勢，加上基建鐵路及水泥股落鑊，帶動港股升幅持續擴大，全日最多急升４６１點，高見

２８７１８點，最終收升４０６點或１﹒４４％，報２８６６２點，主板成交１０７７﹒６３億

元，較上日增加２８﹒３５％。

祖國股市輕微高開後升勢持續，滬綜指開市半小時後已重上２９００點大關，為近一個月以

來首次，其後在２９００點水平窄幅上落，收市報２９０５﹒５６點，為６月２０日以來最高，

升１﹒６１％，連升三日，深成指升１﹒６３％。升市獲大成交配合，兩市成交額達４９２８億

元人民幣，較上日（２３日）大增２０％，亦是４月１８日以來的逾３個月最多。



＊中央有放水但沒漫灌＊



內地經濟增速下滑，中央有壓力。考慮到下半年中美貿易戰的影響將導致出口下降，在消費

獨木難支的情況下，政府需要出台政策托底固定資產投資。而為免重複「大水漫灌」，國務院常

務會議提出新方向，要求財政金融政策協同發力，支持擴大內需，推動基建投資，刺激經濟發展

。當中提出加快今年１﹒３５萬億元地方政府專項債券發行和使用進度，在推動在建基礎設施項

目上早見成效。

海通證券認為這次國務會議提出的穩投資和以往有四大區別：以往都是大水漫灌，這次有放

水但沒漫灌；沒有走地產泡沫老路；基建投資托底，但沒有大幹快上；減稅鼓勵研發創新，刺激

高端製造業投資。



＊中交建中鐵升幅破一成＊



此次國務會議可算是為早前人行和財政部的爭論下結論，重新燃點寬鬆信號，券商認為中國

意味著將增基建刺激經濟，基建投資增速可能觸底反彈。

事實上廣發債捧基建這一招也並非首創，中國政府於２００８年金融海嘯時，提出了「四萬

億一攬子經濟刺激政策」拯救經濟，結果導致後續大量債務問題，對地方財政造成負擔，即使配

合「一帶一路」政策亦未見效。以債務帶動政府投資推動經濟發展，可能只是在不斷積累經濟硬

著陸的痛苦。

不管如何，基建股今日表現強勢，中交建（０１８００）猛漲１２％，中鐵（００３９０）

升１１％，中車（０１７６６）升５％。

建材鋼鐵股同樣興奮，海螺（００９１４）漲８﹒２％至４９元，鞍鋼（００３４７）升

４﹒１％，報７﹒８７元。

水泥股受追捧，早前上調水泥價格的海螺水泥（００９１４）升８％，中建材

（０３３２３）升８％。



＊寬鬆信號釋，內銀內險高飛＊



國務院常務會議確定的財政政策要「更加積極」，與金融政策「協同發力」，又提到穩健的

貨幣政策要鬆緊適度，保持適度的社會融資規模和流動性合理充裕，均令市場對政策邊際寬鬆預

期確立，帶動大市氣氛，一眾內銀內險股應聲受捧。

招商銀行（０３９６８）大漲４％，重上３０元，工行（０１３９８）、農行

（０１２８８）及建行（００９３９）均升３％，四股齊創逾一個月高，中行（０３９８８）則

升逾１％。

保險股同樣獲資金青睞，太平（００９６６）飆４％，重上２８元，升穿５０及１００天線

，亦創逾一個月高，平保（０２３１８）、太保（０２６０１）及新華保險（０１３３６）均升

約２％，國壽（０２６２８）升１％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

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