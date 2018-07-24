【聚焦人幣】人幣即期開市大跌３１１點子，再次跌穿６﹒８

《經濟通通訊社２４日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒７８９１，續創去年７月以來

最低，較上個交易日貶２９８點子。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開３１１點子，報６﹒８１４５，再次跌穿

６﹒８關口，上個交易日即期匯率收盤報６﹒７８３４。

離岸人民幣延續昨（２３日）晚跌勢，今早一度跌穿６﹒８４，低見６﹒８４４８，急瀉

４０８點子，目前在６﹒８３水平徘徊。

國務院常務會議確定財政政策要更加積極，與金融政策協同發力，更好應對外部環境不確定

性，而隔晚美匯指數回升，均推低人民幣匯率。（ｋｌ）

