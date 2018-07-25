《匯市縱橫－蕭啟洪》亞洲冰島夢

《匯市縱橫》上周立法會民政事務委員會檢討政府資助香港足球總會的「五年計劃」並作討

論。特區政府民政事務局於２０１５年與香港足球總會（足總）開始推行「五年策略計劃」，以

推動足球發展，政府承諾每年向足總最高撥款２５００萬元作此計劃經費開支，為期五年。三年

過去了，民政事務局就上述計劃向立法會民政事務委員會作中期報告，報告顯示「五年策略計劃

」裏能達標的項目寥寥可數。重點是香港男、女子足球隊在的國際足協和亞洲足協的排名自

２０１６年至今不升反跌、港超聯賽事觀眾平均入座率（１２００人次）仍較中期表現指標

（１５００人次）低接近兩成。



此外，中期報告也綜合不同持份者意見，得出足球界人仕，整體對２０２０年３月前達到

「五年策略計劃」目標持不樂觀態度，如此結論實令筆者費解。筆者仍記得２００９年的東亞運

動會，香港憑著主場之利及一群拼摶的年青球員，最終奪得足球項目錦標，並促成政府資助香港

足球總會「五年發展計劃」，帶動了數個地區性的球隊成立，有南區足球隊、大埔足球隊等，一

度把本土足球運動熱潮重現香江。



筆者童年時，腳踏一對白飯魚（白布鞋）已踢個不亦樂乎，上世紀５０至８０年代本土足球

曾盛極一時，更是亞洲區內的勁旅。筆者認為有關政策局應成立專責小組投入此計劃作一個主導

者，廣泛收集及分析足總、球會及所有持份者意見，制訂全面性策略，免留於只顧撥款而擔誤了

時間。可行措施例如：善用或增撥資源深化小、中學足球訓練計劃、向區議會作出資助成立區域

足球隊，從而提升市民對屬區的歸屬感、提升就讀於體院的職業足球運動員薪津及職能發展，提

升職業足球運動員認受性及形象、適當地利用公營電視頻道播放本土及外地賽事，讓足球運動再

度進入普羅大眾家庭、增加邀請外隊訪港作賽，增加本地球員切磋學習機會；還有是增加和提升

足球場配套，專責小組定時收集足總與各球會對新策略的意見及進展匯報進行評估，適時作出調

整。



冰島在是次世界盃的亮麗表現，筆者印象深刻。心中嘖嘖稱奇，一個人口不及荃灣區的地方

，居然有如斯的成就，真令筆者汗顏。說起世界盃就想起英格蘭，這支在修夫基

（Ｓｏｕｔｈｇａｔｅ）領軍的年輕球員表現出色，只敗在狀態穩定的克羅地亞腳下，雖敗猶榮

。相信兩年後的歐洲國家盃必定有一番作為。但兩年後，英國應該不再在歐盟裏。目前英鎊走勢

仍受制於「脫歐」談判和英國提前大選兩大政治風險之中，英國首相文翠珊正面臨黨內、外嚴峻

挑戰，現時距離２０１９年３月底「脫歐」限期不足９個月，市場仍然憂慮「脫歐」談判的進展

，英鎊似乎仍然易跌難升。



＊本周策略＊



英鎊：本周建議候高於１﹒３２８０沽出英鎊兌美元，目標１﹒３０００，止蝕

１﹒３４８０。

歐元：本周建議候高於１﹒１８２０沽出歐元兌美元，目標１﹒１６２０，止蝕

１﹒２０００。



《永隆銀行司庫 蕭啟洪》

