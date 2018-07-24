《股壇解碼－戴名》特朗普暗渡陳倉；惠生國際境況堪虞

《股壇解碼》美國總統特朗普認為聯儲局加息令美元走強不利外貿，言論令美匯出現獲利回

吐，但人民幣匯價反應輕微，估計美匯不會隨特朗普言論而轉弱。由於美聯儲啟動縮表帶動美匯

一直走強，資金開始有陸續流入美元的趨勢。其他國家為了減輕資金外流的壓力，已不得不加息

應對，到目前為止慶幸沒有國家出現明顯的走資潮。當美聯儲加息和縮表的步伐愈走愈急的時候

，相信會刺破其他國家的經濟泡沫，而引起新一輪的金融危機，但首要條件是美匯表現強勁和美

元供應緊張。當初特朗普和聯儲局前主席耶倫的針鋒相對就知道，特朗普不單止不反對聯儲局加

息，而且希望步伐加快，相信轉口風是為以後作部署。假設特朗普的言論遏抑了美元的升幅，導

致美元的升勢出現滯後，情況就像拉緊了的彈簧一樣，釋放出來的威力是無法預計，現時市場上

的資金從美元流出後大部分都會選擇流入人民幣，只要美元在市場上被其他國家看輕，美聯儲縮

表的成本就自然被拉低，同時透過其他國家大幅度減持美債去加速縮表，縮表後利用貿易戰和息

差優勢來刺破其他國家的經濟泡沫，剛好中國的經濟走向正在臨界點上，只要在適當時機引發人

民幣的急速貶值，所有手持大量人民幣的國家都會元氣大傷，結果就是特朗普說的「美國優先」

。



＊俄羅斯看似無情卻有情＊



美國財政部在上周四（１９日）公布了最新一期美國國債持倉名單，市場普遍注視中國的持

倉變化而忽略了名單的一大亮點，俄羅斯意外地不在名單之內。翻查之前３月份俄羅斯持有美債

９６１億美元，４月份減少４７４億美元，跌至４８７億美元，５月完全清倉美債，市場普遍認

為俄羅斯大量拋售美債是避免日後手頭美債遭受凍結制裁。表面看俄羅斯是恃著手上的石油資源

先下手為強和美國割袍斷義。俄羅斯要是捨棄美元的話，首選的替代貨幣自然是人民幣，俄羅斯

這次舉動會否被其他國家紛紛仿傚現在是言之過早，若果其他國家因美國的貿易政策而效法，相

信很快就是另一場金融風暴的來臨，而風眼正好落在人民幣身上。這次俄羅斯拋售美債和美聯儲

縮表的步伐不單止一致，而且數量更巧合地相若，看特朗普在名單公布後還和普京稱兄道弟，投

資者會相信真的是巧合嗎？



＊人民銀行左右為難＊



上周末市場熱話不外內地疫苗造假和Ｐ２Ｐ平台大規模違約事件，相信事件非一時三刻能解

決。貿易戰的陰霾不散加上負面消息拖累，相信人行會加碼放水以支持經濟。在匯率和經濟持續

下滑的情況下，寬鬆政策的效果會愈來愈弱，最後反而變成加速經濟泡沫爆破的幕後黑手。最近

網上有關碧桂園（０２００７）的負面新聞，事件起因歸根究底就是資金緊張引起，中央在房地

產政策方面是愈收愈緊，相信碧桂園的情況在其他發展尚身上也同樣發生，問題只是有沒有被曝

光而已。內地實體經濟的不振讓寬鬆的流動性欠缺出路，縱使放寬理財產品的監管也對經濟幫助

不大，看來人民幣貶值是不可逆轉的事實，資產價格下跌亦是大勢所趨，但國內現時的個人信貸

比例已達危險程度，這打擊可能帶來數年甚至１０年的經濟低迷。



＊造假藥廠上下其手＊



上周四（１９日）恆指險守２８０００點，整個星期走勢一如上周本文所指，恆指在

２７６００點至２８４００點之間橫行。維持本周將向上突破阻力位２８４００點的原先預期，

由於期指結算在即，估計期指將在２９０００點附近結算。由於上周末國內出現疫苗造假和藥物

原材料含致癌物等不利消息，本周的醫藥板塊將會顯著受壓。相信事件發生後國內相關部門會嚴

查各製藥企業，不排除類似的事件會陸續被曝光，投資者宜暫時遠離相關板塊。



＊股票簡評：惠生國際朝業務轉型＊



惠生國際（０１３４０）主要業務在中國從事養殖、屠宰生豬及肉品銷售。集團作為一家豬

肉產品供應商，在業務發展方面保持專注，在整個豬肉行業供應鏈中屬於產品線比較單一的公司

，豬肉生產種類包括熱鮮肉、冷鮮肉和冷凍肉，還有副產品以至加工豬肉產品（包括臘肉和香腸

）等等，可惜下游產品種別不多，沒有具競爭力的特色產品。集團來自銷售肉品的收入一直佔公

司總收入的９９％以上，業務的單一性可想而知。今年以來國內豬肉價格整體處於下降趨勢，特

別是今年二季度豬價更出現快速下跌的情況，回顧集團過去幾年的業績，２０１６年是由盛轉衰

的一年，除整體業績開始出現全面下滑外，收入和純利均雙雙錄得明顯跌幅，當時的解釋是國內

豬肉價格長期維持在高位，消費者開始轉向羊肉和牛肉等其他肉類，導致該年內收入錄得明顯下

跌。除２０１６年業績錄得全線下跌外，２０１７年惠生國際的業績表現更差。今年３月公布的

業績顯示集團去年全年收入大幅下跌超過４０％，主要由於年內豬肉單價下跌，而因豬肉產品價

格較生豬價格更具彈性，豬肉產品平均售價較生豬平均成本價下跌更快。今年４月下旬，集團宣

布將擁有惠生國際舊生產基地及兩個舊養殖場資產的常德惠幫牧業全部股權打包出售，資產重組

的意向明顯，而集團在去年８月以分散業務風險和開拓新的收益來源為名涉足香港物業，並於今

年開始產生租金收入。無論是出售舊有資產還是物業投資，估計集團的主營業務是艱苦經營中。

近日丁碧燕辭任惠生國際執行董事兼董事會主席職務後，集團委任在物業管理及財務投資行

業具有豐富經驗的孫文峯為公司執行董事，相信公司會朝業務轉型的方向出發，但轉型成功與否

還是未知之數，加上主營業務持續不振，投資者不宜沾手。《資深市場人士 戴名》



＊ 以上觀點僅為個人對市場的看法，並非任何投資勸誘或建議。

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