【基建起動】張智威：內地基建撐經濟，水泥基建鋼鐵股中長線部署

《經濟通通訊社記者李皆穎２４日報道》港股此前走勢疲弱，今早大幅升逾４００點報

２８６７６，突破十天及廿天線（２８３３２點及２８４３３點），跟隨內地股市上升，市場憧

憬內地推出政策推動經濟，基建相關股份受追捧。國務院昨日（２３日）舉行常務會議，計劃更

好發揮財政金融政策作用，支持擴大內需調結構促進實體經濟發展；會議又提出要加快今年

１﹒３５萬億元人民幣地方政府專項債券發行和使用進度，在推動在建基礎設施項目上早見成效

。

信誠證券聯席董事張智威向對《經濟通通訊社》表示，國策對基建等系列股份帶來刺激作用

，政策所看的年期起碼一至兩年以上，因此對相關股份而言，可作中長線部署。

他認為，隨著中美貿易停戰遙遙無期，國務院推出政策主要想推動國家經濟發展，以抵銷貿

易戰帶來的衝擊。他指出，此舉同時亦有鞏固經濟的作用，亦表明內地經濟不再依賴美國，釋放

強烈加大內需的信號。加上早前人行曾透露，今年內有機會再次降準多一至兩次，目的是想再次

「放水」，相信鋼鐵等資源類股份可直接受惠。



＊水泥股看好中建材，基建股吼買中交建＊



張智威指出，水泥、基建、鋼鐵三個板塊的股份絕對「追得過」，可作中長線部署。水泥股

方面，他特別看好中國建材（０３３２３），但現價略貴，可待股價回落至８﹒２元買入，目標

價看９元。基建股方面，他則看好中交建（０１８００），買入位為８﹒２８元，向上望最多至

８﹒８７元。鋼鐵股方面，他則較看好鞍鋼股份（００３４７），早前國家財務部宣布，上半年

國企利潤升２１％，其中鋼鐵企業增幅較大。相信鞍鋼亦受國策影響，股價再次推動，買入價可

看８元，止賺位為８﹒６元。

