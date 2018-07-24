《日入而息》人幣續弱，惟內地財政政策更積極，基建股內銀股撐市

《今天重點》﹡新華社表示國務會議傳遞財政金融政策協同發力新動向；券商表示國務會議

要求財政政策更積極，基建將觸底反彈；申萬宏源表示寬信用繼續利好城投

債，地產政策沒放鬆；國泰君安表示國務會議稱將推動有效投資，利好基建

行業

﹡國務院釋寬鬆訊號，人幣即期收跌２６６點子創逾年低

﹡中資基建相關股今早落鑊炒起，表列部分股份表現；張智威稱內地基建撐經

濟，水泥基建鋼鐵股中長線部署



《即日市況》﹡基建股內銀股撐市，港股漲４０６點收２８６６２，重上十天廿天線



《深滬股市》﹡國務院谷基建投資救經濟，滬指升１﹒６％收復二千九



《美元匯價》﹡美９月加息機會回升，有利美元短線回穩；歐元最新報１﹒１７１２╱１６

，日圓最新報１１１﹒０３╱０６



《公司業績》﹡港燈（０２６３８）上半年綜合溢利跌２％，中期派１９﹒９２仙

﹡大悅城地產（００２０７）首５個月純利１１﹒８１億元人民幣

﹡長江生命科技（００７７５）半年盈利１﹒７１億，升０﹒３９％，不派息

﹡中石化（００３８６）料中期利潤按年增長約５０％

﹡招行（０３９６８）上半年淨利潤升１４％，不良貸款率跌１８點子



《公司資訊》﹡光大綠色環保（０１２５７）簽署江蘇環境修復項目二期，涉４４８９萬元

人民幣

﹡味千（００５３８）上半年中港同店銷售均下跌，香港跌１０﹒８％

﹡建鵬（０１７２２）以１４５０萬澳門元購澳門裝修公司少數股權

﹡麥迪森控股（０８０５７）組合營經營區塊鏈技術業務

﹡普天通信（０１７２０）擬投資醫療信息技術數據中心

﹡港燈（０２６３８）上半年售電量增２﹒１％，增加使用天然氣令電費有更

大壓力

﹡筆克（００７５２）附屬與日企策略聯盟，專注２０２０年京奧及體育贊助

激活項目

﹡集一（０１４９５）「五供二」獲近１８％超購

﹡達進（００５１５）擬溢價逾５６％配股或發換股債，購ＩＣ卡生產商

﹡毅高（０８２１８）今早停牌，配售ＣＢ淨籌１２５９萬投資餐飲業務

﹡歐舒丹（００９７３）首季銷售額增６％至２﹒９７億歐元，同店銷售增長

０﹒６％

﹡環球醫療（０２６６６）全資附屬發行總額高達３０億元超短期融資券

﹡鼎和礦業（００７０５）撤銷其第一除牌階段覆核申請

﹡中國鐵塔（００７８８）料資本開支穩中有加，對ＩＰＯ發行充滿信心；參

考國際同業分紅水平；探索國際業務

﹡金誠（０１４６２）簽備忘錄擬購兩幅柬埔寨農地以發展生態旅遊小鎮

﹡太和控股（００７１８）停牌，以待刊發內幕消息

﹡勒泰商業（００１１２）配售６７７５萬股之協議失效

﹡新地（０００１６）元朗錦田新盤有機會明天開價，將以合理市價推盤

﹡成安（０１７５１）建議名稱，中文名稱更改為「景聯集團控股」

﹡金輝（００１３７）間接附屬公司出售５萬公噸散裝貨船，將錄１７２０萬

帳面收益

﹡艾伯科技（０２７０８）與武漢大學計算機學院簽訂合作備忘錄，共同研發

創新技術

﹡雲南水務（０６８３９）中標廣東省生活污水處理ＰＰＰ項目



《國企紅籌》﹡五礦地產（００２３０）以１３億元取得長沙市商住用地

﹡王朝酒業（００８２８）售天津一酒堡，套現４億元人民幣

﹡彩虹新能源（００４３８）獲母公司增持３１５５萬股

﹡交行（０３３２８）列《財富》世界５００強第１６８位，連續第十年上榜

﹡鄭州煤機（００５６４）非公開發新Ａ股，最多籌１８億人民幣

﹡大悅城（００２０７）上半年合同銷售額升６９％至５０億元人民幣

﹡東風汽車（００４８９）與ＰＳＡ集團兩間合營企業上半年轉虧為盈

﹡中化化肥（００２９７）為聯營公司提供６﹒７億元人幣貸款，年利率

６﹒０５％



《神州民企》﹡禹洲地產（０１６２８）擬增發４﹒２５億美元優先票據

﹡據報龍湖（００９６０）合併滬蘇公司，消除銷售５０億以下地區公司

﹡啟迪國際（００８７２）ＡＤＡＳ產品今年起三年在手訂單達１８億元

﹡新城發展（０１０３０）主席昨再斥８１９３萬元增持股份



《中國要聞》﹡邁瑞生物擬集資６３﹒４億，挑戰深市創板ＩＰＯ記錄

﹡人行營管部表示北京共有產權住房貸款最低首付比例三成

﹡民航局展開３個月行業安全大檢查，重點督導國航等

﹡財政部表示上半年國企利潤增２１％，鋼鐵有色業增幅大

﹡國資委調研南航：做強做優做大國企，化解風險隱患

﹡湖北省和吉利簽訂合作協議，打造世界級汽車產業集群

﹡超級高鐵ＣＥＯ表示貴州銅仁工程可刺激當地旅遊業

﹡廣電總局表示加強內容監管，堅決治理高價片酬等問題

﹡人行指銀行流動性總量較高停逆回購，淨回籠７００億

﹡上海表示工程建設項目審批於１００個工作日內完成；上海上半年金融服務

業引進外資大增２﹒６倍；上海擬允許公立醫院與社會力量合辦非營利醫療

機構；上海投１３億發展醫學專科，健康服務企業享優惠稅率

﹡招商蛇口３２億元底價獲上海青浦住宅地

﹡上海疾控中心表示未採購使用過長春長生百白破疫苗

﹡上海將完善疫苗信息，達到每隻疫苗接種過程可追溯

﹡吉林省紀委監委對長生生物疫苗案進行調查追責

﹡長生生物表示董事長及５名中高層被帶走，經營嚴重受損

﹡工信部希望各方客觀理性看待「中國製造２０２５」；工信部表示２０２０

年新能源車目標產銷量２００萬輛；上半年工業通信業總體平穩，質量效益

提升；上半年高技術製造業投資同比增１３％；上半年移動流量平均資費較

去年底降４６％

﹡方星海稱抓緊恢復股指期貨常態化交易

﹡小米４２９人投訴Ｐ２Ｐ平台風險，涉４０００萬元

﹡禮德財富債務逾期實控人失聯，曾贊助世盃葡萄牙隊

﹡調查指近半數投資人指Ａ股獲納入ＭＳＣＩ屬錯誤決定

﹡萬力集團董事長付守杰受查，年內三名廣汽前高管落馬

﹡茅台集團上半年業績增速創近年高，董事長稱不能持續

﹡丹東港集團遭中證監立案調查，此前資金斷裂債務爆發

﹡外交部表示冀英國以實際行動推動貿易自由化及便利化；外交部回應朝鮮汽

油價降：中方嚴格執行安理會決議

﹡海航投資表示資產重組方案暫未獲財顧審議通過，明復牌

﹡發改委振興司率隊赴京東考察，京東提出東北振興建議



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒４％，報１０９９５﹒３９點，三連升



《其他消息》﹡市建局同意馬頭圍道項目改「首置盤」，惟未討論定價；政府將馬頭圍道項

目改為首置盤，陳茂波稱市建局沒虧；市建局預計馬頭圍道首置盤最快年底

接受申請

﹡陳茂波稱港金融市場抗震能力高，毋須過慮貿易戰影響；看不到有大型針對

人民幣的投機行為；基於自由市場，政府不會輕易就大型賽事轉播權入標

﹡金管局表示千元新鈔將率先於今年第四季推出市面；市場對千元鈔票仍有需

求，不可因偽鈔事件取消發行

﹡上半年二手居屋買賣半年微跌３％，但均價續創新高

﹡２０１８年到期ｉＢｏｎｄ（０４２２８）第６次派息年息２﹒３厘

﹡深股通額度全日用１０﹒５４億元；滬股通額度全日用１７﹒４９億元

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