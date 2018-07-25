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即市新聞

25/07/2018 08:02

《日出而作》道指升１９７點納指曾破頂，ＡＳＭ季績遜色

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２５２４１．９４　升　　１９７．６５點╱０．７９％
　　　　　　　　標普５００　　　　　２８２０．４０　升　　　１３．４２點╱０．４８％
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　７８４０．７７　跌　　　　１．１０點╱０．０１％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７７０９．０５　升　　　５３．２６點╱０．７０％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１２６８９．３９　升　　１４０．８２點╱１．１２％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５４３４．１９　升　　　５５．９４點╱１．０４％
　
　　　　　　　　﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１１１．２６，歐元兌美元１．１６８６
　
　　《最新資訊》﹡ｆｂ在杭州設立子公司，為進入中國市場鋪路
　　　　　　　　﹡ＡＴ＆Ｔ第二季多賺三成，惟收入增長不及預期
　　　　　　　　﹡歐盟因操縱價格處罰華碩等４間消費電子產品製造商
　　　　　　　　﹡九肚山峰售樓書，資料遺漏罰３２萬元
　　　　　　　　﹡太平協和鰂魚涌項目曝光，擬建５大廈
　　　　　　　　﹡長沙灣樂年花園３房８８０萬元沽，九龍綠表最貴
　　　　　　　　﹡恆地（０００１２）九龍城兩舊樓申強拍，估值４﹒５１億元
　　　　　　　　﹡工聯會晤林鄭，提施政報告建議
　　　　　　　　﹡希臘山火７４死１８０傷
　　　　　　　　﹡ＭＰＦ受託人排名，永明金融進佔第４
　　　　　　　　﹡標指創２月以來新高，十年期美債收益率微跌
　　　　　　　　﹡歐元區ＰＭＩ數據遜預期拖累歐元表現，英鎊走強
　　　　　　　　﹡英國首相文翠珊將牽頭與歐盟的退歐磋商
　　　　　　　　﹡美國農業部將向農戶提供１２０億美元關稅損失援助
　　　　　　　　﹡沙中線調查委會，不涉刑責裁決
　　　　　　　　﹡新威國際（０００５８）廉署上門搜查，執董梁志輝被捕，今早復牌
　　　　　　　　﹡毅高國際（０８２１８）配售１３００萬元換股債，今早復牌
　　　　　　　　﹡膳源（０１６３２）擬「一拆四」每手買賣單位不變，另改名民商創科
　
　　《國企紅籌》﹡騰訊（００７００）內地推新遊戲，環球月流水２５億

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