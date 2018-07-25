《日出而作》道指升１９７點納指曾破頂，ＡＳＭ季績遜色

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 ２５２４１．９４ 升 １９７．６５點╱０．７９％

標普５００ ２８２０．４０ 升 １３．４２點╱０．４８％

納斯達克 ７８４０．７７ 跌 １．１０點╱０．０１％

倫敦富時１００ ７７０９．０５ 升 ５３．２６點╱０．７０％

法蘭克福ＤＡＸ １２６８９．３９ 升 １４０．８２點╱１．１２％

巴黎ＣＡＣ４０ ５４３４．１９ 升 ５５．９４點╱１．０４％



﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１１１．２６，歐元兌美元１．１６８６



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﹡標指創２月以來新高，十年期美債收益率微跌

﹡歐元區ＰＭＩ數據遜預期拖累歐元表現，英鎊走強

﹡英國首相文翠珊將牽頭與歐盟的退歐磋商

﹡美國農業部將向農戶提供１２０億美元關稅損失援助

﹡沙中線調查委會，不涉刑責裁決

﹡新威國際（０００５８）廉署上門搜查，執董梁志輝被捕，今早復牌

﹡毅高國際（０８２１８）配售１３００萬元換股債，今早復牌

﹡膳源（０１６３２）擬「一拆四」每手買賣單位不變，另改名民商創科



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