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即市新聞

25/07/2018 08:50

《盤前攻略》投資者憂慮稍退，港股有望回順走上，兩萬九有阻力

　　《經濟通通訊社２５日專訊》外圍市場暫時擱下貿易戰憂慮，集中關注企業盈利。谷歌母公
司Ａｌｐｈａｂｅｔ公布第二季業績亮麗，刺激股價刷新歷史高位，帶動納指一度再破頂。道指
漲１９７點或０﹒７９％，報２５２４１點。納指見７９２８點歷史高位，收市輕微倒跌，報
７８４０點。標指升０﹒４８％，收報２８２０點。

＊港股ＡＤＲ上漲，美元回軟＊

　　港股ＡＤＲ比例指數升２４５點或０﹒８５％，報２８９０７點。預託證券造價全線上揚，
騰訊漲１﹒０５％，折合港元報３７９﹒１５元。匯控升１﹒７７％，折合港元報７５﹒９７元
。中石化升１﹒９６％，折合港元報７﹒３５元。中海油升１﹒６２％，折合港元報
１２﹒６４元。
　　中國計劃刺激經濟及內需，抵銷貿易戰可能削弱石油需求的憂慮，國際油價上揚，美國９月
期油收報６８﹒５２美元，漲０﹒９％；布蘭特９月期油報７３﹒４４美元，上揚０﹒５％。美
匯指數跌０﹒０５％，報９４﹒５８。美元轉弱，料有助人民幣匯價靠穩，中港兩市今日有望回
順繼續走上。

＊港股兩萬八支持，憂慮猶在＊

　　早前，《人民日報》稱中國已從去槓桿走向穩槓桿之路，市場解讀為，此為中央將放鬆財政
及貸幣政策以推動基建投資刺激經濟的訊息，同時內地欲加大基建投資，短期亦為大市帶來支持
，上證料能以２８００點作支持位，港股方面，則以２８０００點作支持。不過，由於中美貿易
糾紛仍然存在，雙方往後將繼續於貿易或貨幣匯率上爭持角力，增添投資者憂慮，故港股料以兩
萬九作阻力。（ｆｆ）

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