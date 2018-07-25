《套期保值－蕭猷華》金價或繼續尋底

《套期保值》現貨金昨天（２４日）上升，今早（２５日）亞洲時段金價在１２２５美元上

落。金價雖然受美元回落出現反彈，但金價前景仍然疲弱。主要受兩大因素影響，包括聯儲局會

繼續加息和貿易戰局勢不明朗影響。

聯儲局主席鮑威爾早前已表示，美國減稅可以令美國經濟增長繼續前進，預期今年會加息多

一至兩次，明年亦會再加多三次，雖然特朗普上周出口術指聯儲局不應該持續加息和美元過強，

美元出現落，金價曾經反彈，但明顯金價反彈至１２３５美元水平已經乏力，再加上美國最近經

濟數據例如零售銷售表現理想，周五（２７日）亦公布第二季ＧＤＰ初值，預期增長４％，故此

美國繼續加息會削弱投資者買入黃金的吸引力。

另一方面，貿易戰的爆發會令資金流向美元和美債，資金流出黃金，最近ＳＰＤＲ ＥＴＦ

錄得資金淨流出情況，期金亦自２０１６年４月首次出現淨短倉。此外，特朗普上周亦表示已準

備好就中國入口５０００億美元貨品徵收關稅，料在美國１１月中期大選前，貿易戰仍會反反覆

覆，對金價後市不利。

金價自從今年４月從１３６５美元，已累計下跌超過一成，跌穿１２２０美元之後，隨著美

元回調，金價喘，穩不過反彈乏力，料在１２３５美元阻力大，預期後市仍繼續尋底。

《興業金融期貨投資服務部董事 蕭猷華》

