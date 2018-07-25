《選股情報》昨日（２４日）港股大升，主要如昨文所言。
昨文：「阿爺放大水，上證綜合指數回企２８００上，港股便可企２８０上。」
但昨文講少了的，是夾淡倉，今日（２５日）升幅會稍緩，後市如何，看成交。
《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》
25/07/2018 09:11
《選股情報－石鏡泉》夾淡倉
《選股情報》昨日（２４日）港股大升，主要如昨文所言。
昨文：「阿爺放大水，上證綜合指數回企２８００上，港股便可企２８０上。」
但昨文講少了的，是夾淡倉，今日（２５日）升幅會稍緩，後市如何，看成交。
《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》
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