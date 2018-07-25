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25/07/2018 09:05

【ＩＰＯ反應】歌禮（０１６７２）截孖展傳遭抽飛，僅超購約１倍

　　《經濟通通訊社２５日專訊》首家未有盈利生物科技新股、專門研發丙型肝炎創新藥的歌禮
製藥（０１６７２）昨日（２４日）孖展截止，市場消息指，有券商孖展認購遭抽飛，６間券商
合共為其借出７﹒２２億元孖展額，相當於公開發售超購約１倍。
　　該股將全球發售約２﹒２４億股，當中１０％供香港公眾認購，其餘９０％供國際認購，超
額配售權１５％，招股價介乎１２至１６元，每手１０００股，將於８月１日掛牌，歌禮的聯席
保薦人為摩根士丹利、高盛及招商證券國際。（ｍｌ）

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