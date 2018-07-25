【ＩＰＯ反應】歌禮（０１６７２）截孖展傳遭抽飛，僅超購約１倍

《經濟通通訊社２５日專訊》首家未有盈利生物科技新股、專門研發丙型肝炎創新藥的歌禮

製藥（０１６７２）昨日（２４日）孖展截止，市場消息指，有券商孖展認購遭抽飛，６間券商

合共為其借出７﹒２２億元孖展額，相當於公開發售超購約１倍。

該股將全球發售約２﹒２４億股，當中１０％供香港公眾認購，其餘９０％供國際認購，超

額配售權１５％，招股價介乎１２至１６元，每手１０００股，將於８月１日掛牌，歌禮的聯席

保薦人為摩根士丹利、高盛及招商證券國際。（ｍｌ）

