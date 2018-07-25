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即市新聞

25/07/2018 09:23

美股上升，港股高開２４４點報２８９０６，國指漲１０９點

　　《經濟通通訊社２５日專訊》外圍市場暫時擱下貿易戰憂慮，集中關注企業盈利。谷歌母公
司Ａｌｐｈａｂｅｔ公布第二季業績亮麗，刺激股價刷新歷史高位，帶動納指一度再破頂。道指
漲１９７點或０﹒７９％，報２５２４１點。納指見７９２８點歷史高位，收市輕微倒跌，報
７８４０點。標指升０﹒４８％，收報２８２０點。
　　恆指夜期昨晚收報２８８８９點，升２４６點，高水２２６點。港股ＡＤＲ比例指數升
２４５點或０﹒８５％，報２８９０７點。
　　港股高開２４４點報２８９０６。國指漲１０９點報１１０８３點。
　　市場將焦點轉向中國可能增加石油需求，三桶油領漲藍籌，中海油（００８８３）升
３﹒０５％，報１２﹒８２元；中石油（００８５７）漲２﹒３１％，報５﹒７５元。中石化（
００３８６）揚２﹒６４％，報７﹒４元。

　　表列重磅股表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　匯豐控股（００００５）　　　７５﹒１５元　　　上升０﹒６７％
　　港交所　（００３８８）　　２３８﹒８０元　　　上升０﹒６７％
　　騰訊控股（００７００）　　３７８﹒２０元　　　上升０﹒８０％
　　建設銀行（００９３９）　　　　７﹒２９元　　　上升２﹒１０％
　　中國移動（００９４１）　　　６９﹒７５元　　　無升跌
　　友邦保險（０１２９９）　　　６９﹒８０元　　　上升０﹒７９％
　　工商銀行（０１３９８）　　　　５﹒８４元　　　上升０﹒３４％
　　中國平安（０２３１８）　　　７４﹒７５元　　　上升１﹒９１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
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