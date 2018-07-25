美股上升，港股高開２４４點報２８９０６，國指漲１０９點

《經濟通通訊社２５日專訊》外圍市場暫時擱下貿易戰憂慮，集中關注企業盈利。谷歌母公

司Ａｌｐｈａｂｅｔ公布第二季業績亮麗，刺激股價刷新歷史高位，帶動納指一度再破頂。道指

漲１９７點或０﹒７９％，報２５２４１點。納指見７９２８點歷史高位，收市輕微倒跌，報

７８４０點。標指升０﹒４８％，收報２８２０點。

恆指夜期昨晚收報２８８８９點，升２４６點，高水２２６點。港股ＡＤＲ比例指數升

２４５點或０﹒８５％，報２８９０７點。

港股高開２４４點報２８９０６。國指漲１０９點報１１０８３點。

市場將焦點轉向中國可能增加石油需求，三桶油領漲藍籌，中海油（００８８３）升

３﹒０５％，報１２﹒８２元；中石油（００８５７）漲２﹒３１％，報５﹒７５元。中石化（

００３８６）揚２﹒６４％，報７﹒４元。



表列重磅股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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匯豐控股（００００５） ７５﹒１５元 上升０﹒６７％

港交所 （００３８８） ２３８﹒８０元 上升０﹒６７％

騰訊控股（００７００） ３７８﹒２０元 上升０﹒８０％

建設銀行（００９３９） ７﹒２９元 上升２﹒１０％

中國移動（００９４１） ６９﹒７５元 無升跌

友邦保險（０１２９９） ６９﹒８０元 上升０﹒７９％

工商銀行（０１３９８） ５﹒８４元 上升０﹒３４％

中國平安（０２３１８） ７４﹒７５元 上升１﹒９１％

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