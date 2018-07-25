  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

25/07/2018 16:31

《盤後部署》港股二萬九見阻力，突破還望業績報喜

　　《經濟通通訊社２５日專訊》隔晚美股三指升勢不一，反映大市依然信心不穩，雖然國務院
強調推基建保經濟，但基建相關股今日未有承接昨日強勢。反觀大市升幅依然靠業績數據及大行
唱好個別相關股份，濠賭、中資油股再次落鑊，但恆指今日衝近２９０００關口即現阻力，意味
大市上升動力不足，還望企業半年度業績期臨近，或可成下一波升市催化劑。
　　目前港股在２８９００點徘迴，如突破２９０００點關口可先望２９３００點，此區間共有
相當於２８１３張對沖期指的熊證，為主要的重貨區，再上望則是５０天線（２９７０３點），
下線１０天線為支持位（２８３９３點）。
　　恆指全日收市升２５８點或０﹒９％，報２８９２０點。大市成交近８６４億元，按日跌
１９﹒８４％；國指升１００點或０﹒９１％，報１１０７４點。滬指跌１點或０﹒０７％，收
報２９０３點。
　
＊寄望業績沖喜破大市悶局，內房或現小陽春＊
　
　　大市近日於二萬八至二萬九橫行上落格局，除了因為貿易戰因素之外，部分投資者或期待半
年度業績來臨。縱觀港股各板塊表現，內房股今年走勢不如上年，碧桂園（０２００７）首席財
務官伍碧君在今年初傳媒春茗上表示，內房今年面對的資金壓力或較大。內房股面對悲觀情緒持
續大半年後，近日表現再次蠢蠢作動，其中有顯料顯示，內地有５８家房地產公司，業績報喜（
包括預料增長、轉虧為盈、略有增幅）的企業高達３２間，佔比超過六成。本港內房方面，融創
（０１９１８）先拔頭籌報喜，料純利及收入升逾兩倍，正榮地產（０６１５８）亦預期半年盈
利升逾倍，大市或有機會再現內房小陽春，加上內房股近日表現落後於其他板塊，資金已偷步炒
起。
　
＊Ｆａｃｅｂｏｏｋ落地中國　科網股可作關注＊

　　隨著Ｇｏｏｇｌｅ母公司Ａｌｐｈａｂｅ業績公布後，投資者再度關注科網股走勢表現。內
地傳媒昨日報道指，Ｆａｃｅｂｏｏｋ於杭州設立全資子公司，註冊資本為３０００萬美元。
Ｆａｃｅｂｏｏｋ創辦人朱克柏格早前已表明對中國市場感興趣，早於２０１７年２月已在中國
區招聘商務拓展經理，而「面書」入華，有人解讀為直接對騰訊（００７００）直接造成競爭。
但按照過往外資入華的程序，「面書」想在華立足或需與中國龍頭企業合作方可成事，市場觀望
騰訊與「面書」會否出現協同效應的合作計劃。
　　另外，騰訊業績能否報喜，在於「吃雞」遊戲（ＰＵＢＧ）的何時能盈利化。早前小米
（０１８１０）上市兼入指數，部分資金立即「棄騰追米」，但騰訊股價跌至３７０元見支持，
市場期待騰訊半年度業績對「吃雞」的解話，或主導下月大市升跌命脈。（ｕｌ）

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
剖析天下25/07/2018
日本經濟前景 陰晴不定
FOCUS25/07/2018
【FOCUS】大行爆阿爺放鬆有代價 8月底迎來下一風險點？
國際動態25/07/2018
希臘山火逼近首都 74死180傷
生財有道24/07/2018
【新鈔登場】金管局：千元新鈔今年第四季率先推出市面
FOCUS24/07/2018
【FOCUS】「寬鬆＋刺激」輪迴 勿忘「出來混總要還」
生財有道24/07/2018
【食息攻略－長者篇】政府年金 逆按揭 做定期 點揀最著數？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】只野仁水墨畫冊《政‧漫》（親筆簽名版）

【立即參加】etnet.com.hk Facebook 讀者調查

【etnet Bonus賞你】華懋集團六大商場 x芝麻街「So Cute! Sports 毛巾」+「萌小小球鞋袋」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
社創SoIN