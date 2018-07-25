《外企動向》ｆｂ在杭州設立子公司，為進入中國市場鋪路

《經濟通通訊社２５日專訊》Ｆａｃｅｂｏｏｋ表示，將在杭州設立一個創新中心，培訓及

支持中國的開發商及初創企業，這是公司將業務推展至中國的最新跡象。

據ｆｂ提交予中國商業注冊網站國家企業信用資訊公示系統的一份文件，這間３０００萬美

元的新子公司將從事互聯網技術研究等互聯網服務、處理商業諮詢及組織活動。

上述文件將ｆｂ的香港實體列為杭州子公司的唯一股東，而ｆｂ駐新加坡的副首席法律顧問

兼亞太區法律團隊負責人Ｄａｍｉａｎ Ｙｅｏ為新公司的董事長。（ｍｎ）

