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25/07/2018 08:47

《外企業績》ＡＴ＆Ｔ第二季多賺３成，惟收入增長不及預期

　　《經濟通通訊社２５日專訊》美國第二大電訊商ＡＴ＆Ｔ第二季盈利為增長３成至５１億美
元，該調整後每股盈利為０﹒９１美元，優於市場預期。付費手機用戶凈增長４﹒６萬，超過預
期的１﹒４萬。
　　不過第二季收入下跌約２％至３８９﹒９億美元，低於市場估計的３９３﹒９億美元，
ＡＴ＆Ｔ稱主要受到一項會計調整所影響。（ｍｎ）

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