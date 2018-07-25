《經濟通通訊社２５日專訊》美國第二大電訊商ＡＴ＆Ｔ第二季盈利為增長３成至５１億美
元，該調整後每股盈利為０﹒９１美元，優於市場預期。付費手機用戶凈增長４﹒６萬，超過預
期的１﹒４萬。
不過第二季收入下跌約２％至３８９﹒９億美元，低於市場估計的３９３﹒９億美元，
ＡＴ＆Ｔ稱主要受到一項會計調整所影響。（ｍｎ）
25/07/2018 08:47
《外企業績》ＡＴ＆Ｔ第二季多賺３成，惟收入增長不及預期
《經濟通通訊社２５日專訊》美國第二大電訊商ＡＴ＆Ｔ第二季盈利為增長３成至５１億美
元，該調整後每股盈利為０﹒９１美元，優於市場預期。付費手機用戶凈增長４﹒６萬，超過預
期的１﹒４萬。
不過第二季收入下跌約２％至３８９﹒９億美元，低於市場估計的３９３﹒９億美元，
ＡＴ＆Ｔ稱主要受到一項會計調整所影響。（ｍｎ）
|國際動態25/07/2018
希臘山火逼近首都 74死180傷
|生財有道24/07/2018
【新鈔登場】金管局：千元新鈔今年第四季率先推出市面
|FOCUS24/07/2018
【FOCUS】「寬鬆＋刺激」輪迴 勿忘「出來混總要還」
|生財有道24/07/2018
【食息攻略－長者篇】政府年金 逆按揭 做定期 點揀最著數？
|生財有道24/07/2018
【食息攻略－股票篇】升呢不忘風險管理 選具增長優質REITs
|國際動態24/07/2018
多倫多希臘城槍擊案 3死12傷
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰