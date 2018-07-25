《外企業績》ＡＴ＆Ｔ第二季多賺３成，惟收入增長不及預期

《經濟通通訊社２５日專訊》美國第二大電訊商ＡＴ＆Ｔ第二季盈利為增長３成至５１億美

元，該調整後每股盈利為０﹒９１美元，優於市場預期。付費手機用戶凈增長４﹒６萬，超過預

期的１﹒４萬。

不過第二季收入下跌約２％至３８９﹒９億美元，低於市場估計的３９３﹒９億美元，

ＡＴ＆Ｔ稱主要受到一項會計調整所影響。（ｍｎ）

