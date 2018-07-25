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即市新聞

25/07/2018 18:10

《台股攻略－馮偉明》台股開低震盪，今日下跌２９點

　　《台股攻略》台股今日跌２９﹒６點，終場收１０９６５﹒７９點，成交值為新台幣
１２２４﹒９２億元。
　　上周台積電法說會後利空出盡領軍反攻，本周台積電開高後暫時熄火，大立光穩在高檔，而
今日除息的鴻海則開小低。鴻海今日除息後呈貼息走勢，終場收新台幣８２﹒７元。台積電跌
０﹒２１％、收新台幣２４０﹒５元。大立光盤中翻紅，升０﹒４８％、收新台幣５２２５元；
先進光升２﹒２９％、收新台幣６２﹒５元。被動元件股龍頭國巨獲外資調高目標價，今日升
３﹒５８％，收新台幣９２５元；華新科、禾伸堂分別升６﹒１４％及３﹒８８％。金融股方面
，玉山金除權息前夕股價站上逾１０年高點，表現較為亮眼。中鋼獲外資連日買超相挺，帶動鋼
鐵股中鴻、第一銅、大成鋼及新光鋼等滿面紅光。受惠比特幣漲破８４００美元的利多消息，挖
礦族群股價蠢蠢欲動，撼訊盤中亮燈強鎖漲停，青雲亦漲停，持續在月季線之間震盪，技嘉盤中
一度升超過７％，最終以新台幣６６﹒３元作收。
　　市場對美股財報周偏向樂觀，美股可望維持偏多態勢。台股目前聚焦在第二季財報，以及第
三季業績展望題材，預期台股短線盤勢維持偏多整理。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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