《台股攻略－馮偉明》台股開低震盪，今日下跌２９點

《台股攻略》台股今日跌２９﹒６點，終場收１０９６５﹒７９點，成交值為新台幣

１２２４﹒９２億元。

上周台積電法說會後利空出盡領軍反攻，本周台積電開高後暫時熄火，大立光穩在高檔，而

今日除息的鴻海則開小低。鴻海今日除息後呈貼息走勢，終場收新台幣８２﹒７元。台積電跌

０﹒２１％、收新台幣２４０﹒５元。大立光盤中翻紅，升０﹒４８％、收新台幣５２２５元；

先進光升２﹒２９％、收新台幣６２﹒５元。被動元件股龍頭國巨獲外資調高目標價，今日升

３﹒５８％，收新台幣９２５元；華新科、禾伸堂分別升６﹒１４％及３﹒８８％。金融股方面

，玉山金除權息前夕股價站上逾１０年高點，表現較為亮眼。中鋼獲外資連日買超相挺，帶動鋼

鐵股中鴻、第一銅、大成鋼及新光鋼等滿面紅光。受惠比特幣漲破８４００美元的利多消息，挖

礦族群股價蠢蠢欲動，撼訊盤中亮燈強鎖漲停，青雲亦漲停，持續在月季線之間震盪，技嘉盤中

一度升超過７％，最終以新台幣６６﹒３元作收。

市場對美股財報周偏向樂觀，美股可望維持偏多態勢。台股目前聚焦在第二季財報，以及第

三季業績展望題材，預期台股短線盤勢維持偏多整理。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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