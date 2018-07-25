《古臣周記》觀望美金走勢，港股風雲待變

《古臣周記》呢個星期全球市場繼續關注貿易戰，港股喺兩萬八關口浮浮沉沉。某Ｄ股份受

到國策或個別原因而炒上，不過炒消息嘅股份升得愈急亦回落得愈快。另一方面，傳統大型實力

公用股或收息股就悄悄爬升，長升長有。所以，投資者應該繼續延長持貨期，戒即日鮮，定期重

整自己投資組合。



＊神州進穩槓桿階段，去槓桿見效＊



花旗國總統特朗普（侵侵）上星期五（２０日）重申威脅對約５０００億美元神州商品加收

關稅，之後又批評強美元削弱花旗國經濟。或者侵侵意識到，神州喺貿易上遇到花旗國阻撓時，

令人仔貶值增加返出口係一個有效嘅應對之法。但花旗國經濟處於強勁上升周期，息口又不得不

提升，所以近期就同各國玩出口術，間中批評吓人行操縱匯率。投資者應該留意美國喺貨幣政策

上，會有咩新措施推出，而大市氣氛短期內，只會繼續上落格局。

官媒《人民日報》頭版文章早前話神州已進入穩槓桿階段，去槓桿成效已見，如果貿易戰陰

霾去除，相信經濟又可以重新上路。倘若到時再配合埋人仔反彈轉強等條件，咁滬深股市又會重

拾升軌，暫時投資者能夠做嘅事不多，惟有等貿易戰快ｄ得到解決。



＊棄買碧桂園服務，睇中領展房託＊



繼粵海投資（００２７０）上星期走寶後，阿臣將買入價由１２蚊上調到１３蚊，到今朝終

於有機會上車。不過，粵海投資未展升勢，市盈率、股息率都處於吸引水平，希望長揸落去股價

有好表現。

至於碧桂園服務（０６０９８）呢個星期最低亦都只係見１２﹒８２銀，所以阿臣唔可以用

１２﹒５銀買入，不過現水平股價似乎都遠離咗上市價（介紹上市日開市價１０蚊）一段距離，

所以阿臣寧願繼續候買粵投，而放棄高追碧桂園服務。

另一隻阿臣睇中嘅股份仲有領展房託（００８２３），因為公司不停回購，眼見時下香江車

位及舖租租金有升無減，技術上領展又升破７５蚊嘅阻力，所以阿臣都希望以大約７５蚊價位買

Ｄ領展，抗衡組合入面騰訊嘅弱勢。



表列截至７月２５日（１１：１５ａｍ止）投資組合表現：



股份 股數 平均買入價 現價 總值

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港股：

騰訊 １００股 ３６２﹒００元 ３７７﹒８０元 ３７７８０元

寶勝 １００００股 １﹒５６元 １﹒５５元 １５５００元

粵海投資 ２０００股 １３﹒００元 １３﹒１４元 ２６２８０元

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本周買入股份：

股份 股數 平均買入價 連手續費金額（元）

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粵海投資 ２０００ １３元 ２６０８３

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股票市值 ： ７９５６０元

剩餘現金 ： ７７５７４元

組合淨值 ： １５７１３４元



組合本月收益表現： － ０﹒６％（截至上月底止組合淨值：１５８０３７元）

組合累計收益表現： ＋ ４９﹒７％（本金１０５０００元計）（２０１６年８月開倉）



＊數據截至今日１１：１５ａｍ

