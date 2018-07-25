《談國論企－黎偉成》更好發揮財政金融政策促經濟

《談國論企》中國國務院總理李克強於２０１８年７月２３日主持國務院常務會議，所作出

的兩項議決最惹人注月的當然是：「部署更好發揮財政金融政策作用，支持擴內需調結構促進實

體經濟發展」。這是中國政府在忙於應付特朗普匆匆推出專門針對中國的各種各樣貿易、經濟、

科技等戰，以被動式的進行相應的反擊，現時再制訂出連串的招數，以穩定甚至盡善本國經濟，

盡量降低或減少特朗普劣策劣行對華的衝擊或損失。



＊降稅減費更為積極使企業有更強應外來之壓＊



會議強調：「財政金融政策要協同發力，更有效服務實體經濟，更有力服務宏觀大局」，重

點有：

（一）「積極財政政策要更加積極」。中央政府實際於多年以來一直十分堅持財政政政策要

積極，而此番所強調的是「要更加積極」，可以解讀是在特朗普經貿甚至政治圍堵中國的「非常

時期」，沿用的財政政策有用，現時是要發揮更大的作用，也就要更為積極而為之，做法有：

（１）聚焦減稅降費，在確保全年減輕市場主體稅費負擔１﹒１萬億元以上的基礎上，將企

業研發費用加計扣除比例提高到７５％的政策。此舉使企業有更多的資金資源發展，尤其是政府

高度主動鼓勵的研發，使企業經濟可以進一步升級轉型，穩中求進。

目標己定為（２）由科技型中小企業擴大至所有企業，初步測算全年可減稅６５０億元。對

已確定的先進製造業、現代服務業等增值稅留抵退稅返還的１，１３０億元在９月底前要基本完

成。

和（３）加強相關方面銜接，加快今年１﹒３５萬億元地方政府專項債券發行和使用進度，

在推動在建基礎設施項目上早見成效。

（二）「穩健的貨幣政策要鬆緊適度」，主要措施中最令人感到興趣的該為第（ＩＩＩ）條

的「引導金融機構將降準資金用於支持小微企業、市場化債轉股等」，此語表明國務院支持央行

之降準，確保可以用於「支持小微企業」和「市場化債轉股」，使企業的資金更為充裕。相信央

行會視實際情況進一步降準，甚至支持中、大型企業面對美國對華之貿易戰的壓力和威脅。

此亦為配合第（ＩＩ）條「通過實施台帳管理等，建立責任制，把支小再貸款、小微企業和

個體工商戶貸款利息免徵增值稅等政策抓緊落實到位」，此可見政府相當重視對小企及小微企的

高度支持。

大方向當然是第（Ｉ）條「保持適度的社會融資規模和流動性合理充裕，疏通貨幣信貸政策

傳導機制，落實好已出台的各項措施」。估計央行會採取更主動和更積極的市場維持秩序的措施

，讓銀行同業的流動性保持適度的合理，更會強化社會各主要融資渠道的正常發展，擴大規模。



＊料央行會降準和適時適度維持市場秩序穩金融＊



至於（ＩＶ）鼓厲商務銀行發行小微企金融債券，豁免發行人連續盈利要求。

同樣重要的，是國務院所發布的消息，明確表明：「會議聽取了財政金融進一步支持實體經

濟發展的匯報」，此語為集思廣益之舉，由是更能夠達致「要求保持宏觀政策穩定，堅持不搞」

大水漫灌「式強刺激，根據形勢變化相機預調微調、定向調控，應對好外部環境不確定性，保持

經濟運行在合理區」的高度目標。（寫於加拿大多倫多）

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

