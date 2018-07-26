《外匯達仁－盧楚仁》歐盟左右逢源，食盡中美兩家茶禮

《外匯達仁》歐盟主席容克親赴美國會見特朗普，會後雙方發表宣言承諾降低貿易壁壘，並

暫停進一步關稅行動。事前金融市場對今次美歐峰會沒有什麼期望，故上述消息公布後，歐元兌

美元匯價顯著反彈。



估計特朗普今次對歐盟軟化，是想拉攏歐盟而分化和中國的關係，以免中歐聯手抗美，可以

讓特朗普集中火力向中國打貿易戰。



而早前中歐峰會雙方亦發表聯合聲明，表示反對單邊保護主義。今次歐盟左右逢源，絕對食

盡中美兩家茶禮。估計現階段在美歐貿易戰憂慮大大降溫下，對歐元後市有一定利好作用。另一

個歐元的焦點，當然是稍後時間歐洲央行議息會議。基本上，金融市場肯定歐洲央行維持利率不

變，所以焦點便會落在今晚８：３０德拉吉的記者招待會。



我個人認為，基本上德拉吉的言論已去到盡頭，已經鴿無可鴿，就算他重提利率維持至明年

中不變，我也不會覺得對歐元有甚麼利淡作用，一方面市場已消化，二方面覺得亦無新意，估不

排除歐元會借勢夾上。相反，萬一德拉吉突然轉軚說有機會提早加息的話，那麼歐元夾上的力度

便會相當猛烈。而另一方面，美元受到貿易戰轉趨溫和，及特朗普打壓美匯指數，故美匯指數繼

續似在尋底當中。短線來說，我認為歐元可重回１﹒１８５０水平，若突然突破再向上，便會邁

進１﹒２０００水平。《艾德證券期貨首席投資策略師 盧楚仁》

