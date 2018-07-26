  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

26/07/2018 15:57

《外匯達仁－盧楚仁》歐盟左右逢源，食盡中美兩家茶禮

　　《外匯達仁》歐盟主席容克親赴美國會見特朗普，會後雙方發表宣言承諾降低貿易壁壘，並
暫停進一步關稅行動。事前金融市場對今次美歐峰會沒有什麼期望，故上述消息公布後，歐元兌
美元匯價顯著反彈。
　
　　估計特朗普今次對歐盟軟化，是想拉攏歐盟而分化和中國的關係，以免中歐聯手抗美，可以
讓特朗普集中火力向中國打貿易戰。
　
　　而早前中歐峰會雙方亦發表聯合聲明，表示反對單邊保護主義。今次歐盟左右逢源，絕對食
盡中美兩家茶禮。估計現階段在美歐貿易戰憂慮大大降溫下，對歐元後市有一定利好作用。另一
個歐元的焦點，當然是稍後時間歐洲央行議息會議。基本上，金融市場肯定歐洲央行維持利率不
變，所以焦點便會落在今晚８：３０德拉吉的記者招待會。
　
　　我個人認為，基本上德拉吉的言論已去到盡頭，已經鴿無可鴿，就算他重提利率維持至明年
中不變，我也不會覺得對歐元有甚麼利淡作用，一方面市場已消化，二方面覺得亦無新意，估不
排除歐元會借勢夾上。相反，萬一德拉吉突然轉軚說有機會提早加息的話，那麼歐元夾上的力度
便會相當猛烈。而另一方面，美元受到貿易戰轉趨溫和，及特朗普打壓美匯指數，故美匯指數繼
續似在尋底當中。短線來說，我認為歐元可重回１﹒１８５０水平，若突然突破再向上，便會邁
進１﹒２０００水平。《艾德證券期貨首席投資策略師　盧楚仁》

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
專訪26/07/2018
鄔潤輝：投身藍海孵化區塊鏈項目，認同市場炒作投資並存
FOCUS26/07/2018
【FOCUS】侵侵師承鬼谷子？對華全力一擊或將至
生財有道26/07/2018
【年金狂熱】Plan退休趁後生 曹星如30歲出擊！
板塊分析26/07/2018
改革加快 市場日大 醫藥股望逆流再上
生財有道26/07/2018
即食麵暢銷 康師傅料績優食住上
生財有道26/07/2018
併購浪接浪 中國水務水漲船高
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】只野仁水墨畫冊《政‧漫》（親筆簽名版）

【立即參加】etnet.com.hk Facebook 讀者調查

【etnet Bonus賞你】華懋集團六大商場 x芝麻街「So Cute! Sports 毛巾」+「萌小小球鞋袋」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
社創SoIN