《異動股》丘鈦獲大摩升評級及目標價，惟創兩個月高後現倒跌４％

《經濟通通訊社２５日專訊》丘鈦科技（０１４７８）今早高見兩個月高７﹒７６元後，現

倒跌３﹒８３％，報６﹒７８元；成交約３４１２萬股，涉資２﹒４９億元。

摩根士丹利發表研究報告指，丘鈦科技股價近期有機會見底反彈，而加快採用屏下指紋識別

模組將有助提升公司的盈利能力，因此將公司由「減持」評級上調至「大市同步」，目標價則由

３﹒５元調高至５元。

該行對Ａｎｄｔｏｉｄｓ３Ｄ感應應用未有太看好，預期設備製造商將會更積極轉以發展屏

下指紋識別模組，不過起初銷量只佔低水平，相信今年下半年貢獻１０％收入。

在丘鈦科技公布新業務指引後，大摩對公司屏下指紋識別模組產品有更大信心，並將公司今

明兩年每股盈測分別上調６３％及１８％，屏下指紋識別模組今年下半年及明年收入預測則調升

５４％及６７％。

報告指，鏡頭模組市場仍面對強勁競爭，相信丘鈦科技未必能受惠於首批三鏡頭應用的趨勢

，除非公司盈利可見度錄得改善，該行才會將公司評級進一步調升至「增持」。

表列其他相關股份：



股份（編號） 現價 變幅

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比亞迪電子（００２８５） ９﹒６５元 下跌１﹒１３％

華顯光電 （００３３４） ０﹒６１元 無升跌

通達集團 （００６９８） １﹒６２元 無升跌

信利國際 （００７３２） １﹒２２元 下跌１﹒６１％

高偉電子 （０１４１５） １﹒７１元 上升３﹒０１％

瑞聲科技 （０２０１８） １００﹒９０元 上升２﹒９６％

舜宇光學 （０２３８２） １４１﹒７０元 上升３﹒５８％

鴻騰精密 （０６０８８） ３﹒４５元 下跌０﹒２９％

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（ｆｆ）

