《午市前瞻》貿易戰負面衝擊料於下半年浮現，港股二萬九遇阻力

經濟通通訊社２５日專訊》隔晚道指收市升近２００點，金融股一枝獨秀，而Ｇｏｏｇｌｅ

母企Ａｌｐｈａｂｅｔ財報向好，與Ｆａｃｅｂｏｏｋ股價齊創新高，惟納指走勢乏力。道指昨

日收升１９７點或０﹒７９％，報２５２４１點；納指收跌１點或０﹒０１％，報７８４０點。

道指造好帶動今早港股高開２４４點報２８９０６，隨後升幅曾收窄低見２８７６４。幸而

濠賭股走勢凌厲，兩隻濠賭藍籌獨領風騷穩佔恆指最佳榜首；另外，手機設備股亦見反彈，連同

油股撐起大市表現，恆指半日收報２８８９３，升２３０點或０﹒８％；國企指數收１１０８３

點，升１１０點或１％，港股半日成交額４７０億元。滬指收報２９０８點，升２點或

０﹒０９％。

美國銀行股造好，帶動本港美資銀行股跟漲，匯控（００００５）升０﹒８％，午收

７５﹒２５元；渣打（０２８８８）升３﹒２％，午收７２﹒５元，恆生（０００１１）亦再破

頂見２０６﹒４元，半日收升１﹒３８％，報２０６元。

其他重磅股方面，騰訊（００７００）彈升０﹒６４％，報３７７﹒６元；友邦

（０１２９９）逆市跌０﹒３６％，報６９元；中移動（００９４１）跌０﹒２９％，報

６９﹒５５元；港交所（００３８８）升０﹒６７％，報２３８﹒８元。



＊手機設備破悶局，中石化盈喜「三桶油」齊升＊



手機設備股早前負面消息連綿不斷，繼丘鈦（０１４７８）於本月初發出盈警後，舜宇（０

２３８２）又遭沽空機構ＧＭＴ唱淡。直至昨日丘鈦表示模組技術及３Ｄ光模組取得突破，適逢

蘋果手機ｉＰｈｏｎｅ ９有傳將出爐，令沉悶已久的手機設備股終現反彈。舜宇光學急升

２﹒７８％，報１４０﹒６元；瑞聲科技（０２０１８）漲３﹒６７％，報１０１﹒６元；鴻騰

精密（０６０８８）微升０﹒２９％，報３﹒４７元元；高偉電子（０１４１５）急彈

１﹒２％，報１﹒６８元；丘鈦昨日急升近５４％，今早回吐５﹒８２％午收６﹒６４元。

另外，中石化（００３８６）日前宣布中期盈利增長５０％，今早股份再升破５０天線（７

﹒２５元）並創１個月新高，消息帶動「三桶油」股價齊齊起飛。中石化午收升

２﹒７７％，報７﹒４１元；中石油（００８５７）抽升２﹒４９％，報５﹒７６元；中海油（

００８８３）收升２﹒０９％，報１２﹒７元。

大市反彈，資金撤離防守性板塊，萬洲（００２８８）回吐１﹒５６％，報６﹒３３元；領

展（００８２３）跌１﹒５６％，報７５﹒５５元；恆安國際（０１０４４）軟１﹒１４％，報

６９﹒５５元。以上三隻股份為半日最差表現藍籌。



＊醫藥股連日下跌後反彈，澳門賭業股隨市上揚＊



國產疫苗問題引發全國討論，昨內地多隻生物醫藥股跌停，國家主席習近平稱要嚴肅問責疫

苗造假事件。醫藥股今早反擊，石藥（０１０９３）回升近２﹒３８％，報２１﹒５元；白雲山

（００８７４）彈６﹒２％，升破十天（３６﹒０９５元）及五十天線（３６﹒１６９元），收

３６﹒８５元；藥明生物（０２２６９）跟漲１﹒６７％，報７９﹒２５元；中生製藥

（０１１７７）揚２﹒１７％，報１１﹒３元；而金斯瑞（０１５４８）則走高０﹒７％，收報

２０﹒１元。

另外，臨近月尾，大行依然看好７月份賭收表現，花旗維持澳門７月賭收按年增長９％的預

測，濠賭股今見追捧。其中美高梅（０２２８２）急升８﹒９７％，收午市報１７﹒９８元；金

沙（０１９２８）隨市反彈４﹒０３％，報４１﹒３５元；銀娛（０００２７）則重上十天

（６３﹒０９元）及五十天線（６４﹒１２９元），升４﹒０８％，午收６５元，金沙及銀娛為

升幅最大藍籌。

野村更表示看好永利澳門（０１１２８）下半年ＥＢＩＴＤＡ增長強勁，最後午市揚

４﹒８３％，報２４﹒９５元；澳博（００８８０）走高５﹒１％，報９﹒９元；新濠

（００２００）彈５﹒４３％，午報２４﹒２５元。



＊鄺民彬：基建股勿再高追，賭股料炒波幅為主＊



港股暫連升四日，凱基證券執行董事及研究部主管鄺民彬對《經濟通通訊社》表示，港股近

日反彈，主要歸納以下兩個因素，第一；美國總統特朗普上周指出，強美元不利美國經濟令美匯

指數高位回落，從而令人民幣跌勢放緩。第二；中國先後推出寬鬆的貨幣政策及財政政策，緩和

中港股市負面影響。

不過，港股自上月初高位３１５２１點持續回落，近日回升只是技術性反彈，而貿易戰對中

國經濟的衝擊仍未浮現，人民幣亦未見反彈動力，預期港股於二萬九仍有相當大阻力，二萬八則

見支持。業績期將至，鄺民彬認為，即使預期不少企業中期業績亮眼，但盈喜消息已反映相關因

素，加上人民幣貶值及貿易戰因素估計會對企業下半年業績有較大影響，因此業績期對大市難有

很大推動作用。

板塊方面，基建鐵路股過去兩日累漲不少，鄺民彬指，由於相關股份表現一向低迷，資金只

是借好消息有所炒作，就算中央一如預期加大基建投資，計劃落實到實現盈利仍需一段時間，投

資者不宜再高追。世界盃落幕、暑假因素及市場憧憬上半年賭收表現下，濠賭股近日亦見炒作，

惟人民幣持續貶值降低中國旅客訪澳意慾，對賭股升勢的持續性不太樂觀，料後市走勢會以炒波

幅為主。（ｔｔ、ｕｌ、ｍｗ）

