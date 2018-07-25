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即市新聞

25/07/2018 15:54

《美元走勢－羅明立》中美雙方無意讓步，美元短線反覆上落

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１１１﹒３８　　　１１１﹒１３　　　１１１﹒２２
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１７００　　　１﹒１６７６　　　１﹒１６９４
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３１７４　　　１﹒３１３８　　　１﹒３１６５
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９９４４　　　０﹒９９２４　　　０﹒９９２８
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４６４　　　７﹒８４３３　　　７﹒８４５７

　　《美元走勢》美國７月份Ｍａｒｋｉｔ製造業ＰＭＩ初值為５５﹒５，略高於預期的
５５﹒３；服務業ＰＭＩ初值則為５６﹒２，略低於預期的５６﹒５。另外，美國７月里奇蒙德
聯儲製造業指數為２０，高於預期的１８。美匯指數初步支持位於９４附近，初步阻力位於９５
關口。美國１０年期債券收益率回落，昨日（２４日）下跌１﹒５點子報２﹒９４９厘。特朗普
繼續強調美國受到不公平貿易對待，實施關稅是合適的，而中方近期放鬆銀根及容許匯價貶值，
似乎在應對貿易戰的影響，雙方暫時都無意讓步。美元匯價短線繼續反覆上落，目前仍未出現突
破，投資者可於於區間高沽低買。
　　英國７月ＣＢＩ工業訂單差值為１１，略高於預期的１０，不過低於６月份的１３。英國最
新的零售及工業數據理想，不過距離正式脫歐只剩下８個月，惟英國與歐盟仍未達到協議，不利
於英國的經濟前景。英倫銀行行長亦表示，倘若英國出現硬脫歐，會令央行改變貨幣政策的方向

　　英鎊兌美元短線反彈回升，主要由於美元高位有回吐以及英國近來經濟表現改善。技術走勢
上，１﹒３１８０附近是初步阻力，而５０天線在１﹒３２６０，接近１﹒３３阻力應更大。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１７３０　　　１﹒１６１０　　　１﹒１８０５
　　　英鎊╱美元　　沽出英鎊　　１﹒３１３０　　　１﹒３０００　　　１﹒３１８０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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