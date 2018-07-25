《美元走勢－羅明立》中美雙方無意讓步，美元短線反覆上落

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １１１﹒３８ １１１﹒１３ １１１﹒２２

歐元╱美元 １﹒１７００ １﹒１６７６ １﹒１６９４

英鎊╱美元 １﹒３１７４ １﹒３１３８ １﹒３１６５

美元╱瑞郎 ０﹒９９４４ ０﹒９９２４ ０﹒９９２８

美元╱港元 ７﹒８４６４ ７﹒８４３３ ７﹒８４５７



《美元走勢》美國７月份Ｍａｒｋｉｔ製造業ＰＭＩ初值為５５﹒５，略高於預期的

５５﹒３；服務業ＰＭＩ初值則為５６﹒２，略低於預期的５６﹒５。另外，美國７月里奇蒙德

聯儲製造業指數為２０，高於預期的１８。美匯指數初步支持位於９４附近，初步阻力位於９５

關口。美國１０年期債券收益率回落，昨日（２４日）下跌１﹒５點子報２﹒９４９厘。特朗普

繼續強調美國受到不公平貿易對待，實施關稅是合適的，而中方近期放鬆銀根及容許匯價貶值，

似乎在應對貿易戰的影響，雙方暫時都無意讓步。美元匯價短線繼續反覆上落，目前仍未出現突

破，投資者可於於區間高沽低買。

英國７月ＣＢＩ工業訂單差值為１１，略高於預期的１０，不過低於６月份的１３。英國最

新的零售及工業數據理想，不過距離正式脫歐只剩下８個月，惟英國與歐盟仍未達到協議，不利

於英國的經濟前景。英倫銀行行長亦表示，倘若英國出現硬脫歐，會令央行改變貨幣政策的方向

。

英鎊兌美元短線反彈回升，主要由於美元高位有回吐以及英國近來經濟表現改善。技術走勢

上，１﹒３１８０附近是初步阻力，而５０天線在１﹒３２６０，接近１﹒３３阻力應更大。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１７３０ １﹒１６１０ １﹒１８０５

英鎊╱美元 沽出英鎊 １﹒３１３０ １﹒３０００ １﹒３１８０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

