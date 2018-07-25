《本港樓市》恒地（１２）九龍城兩舊樓申強拍，估值４﹒５１億元

發展商加快收購步伐增土儲，恆地（０００１２）就九龍城南角道兩幢舊樓申強拍，現持業

權９５％，估值４﹒５１億元，估計合併比鄰地盤重建，可建樓面達９萬平方呎。

今年首７個月已錄得１７宗強拍，為４年同期新高，恆地就九龍城南角道８至１６Ａ及１８

至２２號兩幢舊樓申請強拍，兩廈現為樓齡５４年的４至５層高商住唐樓，地盤面積共約

７３６０平方呎，劃為住宅（甲類）用途。現發展商累積購入約９５％業權，餘下３伙尚未收購

，涉及３組小業主。《香港經濟日報》

