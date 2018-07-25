【同股不同權】企業持同股不同權諮詢突延緩

《經濟通通訊社２５日專訊》港交所（００３８８）原計劃在本月展開企業版同股不同權（

ＷＶＲ）諮詢，卻突然決定延緩，短期內不會推出有關諮詢。據了解，企業版ＷＶＲ將會交到由

行政長官林鄭月娥主導成立的金融領導委員會再作商討，暫時未有推出的最新時間表。

對於此前有消息指，企業持同股不股權股份，最快本周諮詢的傳聞，港交所發言人向傳媒回

應稱，本周五不會刊發企業不同投票權諮詢文件，稍後會向市場發布進一步消息。（ｍｌ）

