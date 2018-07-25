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即市新聞

25/07/2018 19:16

《再戰明天》ＦＢ派業績，歐盟執委會主席賈克訪問華盛頓

　　《經濟通通訊社２５日專訊》ＦＢ於收市後公布業績，歐盟執委會主席賈克訪問華盛頓。

＊ＦＢ和ＰａｙＰａｌ派業績，歐盟執委會主席賈克訪問華盛頓＊

　　美股收市後公布業績的公司有：高通、超微半導體、Ｆａｃｅｂｏｏｋ（ＦＢ）、賽靈思
（Ｘｉｌｉｎｘ）、環球健康服務、Ｖｉｓａ、美泰兒、福特汽車和ＰａｙＰａｌ等。
　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明晨４：００ａｍ，歐盟執委會主席賈克訪問華盛頓，美
國總統特朗普將在白宮接待賈克，之後在戰略與國際研究中心發表講話。

＊南韓公布第二季國內生產總值＊

　　在數據方面，７：００ａｍ，南韓公布第二季國內生產總值（經季節調整），季率料由１％
降至０﹒７％；年率料由２﹒８％升上２﹒９％。
　　７：５０ａｍ，日本公布一周外資投資日本債券和股票，及日本投資海外債券和股票的資金
流向。
　　９：３０ａｍ，澳洲第二季出口物價季率料由４﹒９％降至下滑１﹒３％；進口物價季率料
由２﹒１％降至１﹒９％。

＊本港公布６月貿易收支＊

　　明午１：００ｐｍ，新加坡公布６月工業生產（經季節調整），月率料由０﹒４％升上
２﹒２％；工業生產年率料由１１﹒１％降至３﹒３％。
　　２：４５ｐｍ，法國公布７月消費者信心指數，料由９７升上９８。４：００ｐｍ，意大利
公布７月消費者信心指數，料由１１６﹒２降至１１６。４：３０ｐｍ，香港公布６月貿易收支
，料貿赤由４３２億元擴大至５２０億元；進口年率料由１６﹒５％降至８﹒２％；出口年率料
由１５﹒９％降至７﹒９％。

＊長建和金沙派業績＊

　　在本港，明日公布業績的公司有：長江基建（０１０３８）、電能實業（００００６）和金
沙中國（０１９２８）。
　　首創置業（０２８６８）和周大福（０１９２９）開股東會。（ｈｏ）

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