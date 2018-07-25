《小傳日記》魚缸恐懼暫消清，好友歡慶四連升！

《小傳日記》近期大家都望實花旗國企業盈利表現，由於谷歌母公司業績亮麗，道指造好，

納指曾見歷史高位，標指亦上升，結果香江魚缸今朝高開２４４點報２８９０６點，之後升幅大

致維持喺呢個幅度。

之前阿爺先釋放咗寬鬆訊號，結果令中港兩地魚缸恐慌情緒稍退。唔少大企業都發表好消息

，好似賣油佬祖國石化（００３８６）就發盈喜，招行（０３９６８）公布良好業績。油價微升

之下其他賣油佬亦造好，至於今日焦點藍戰士賭股亦發力支撐魚缸。近期弱勢嘅ＱＱ

（００７００）今日亦走上，所以最終魚缸全日錄得２５８點或近１巴仙升幅，報２８９２０點

，四日以來累升逾３巴仙或９１０點。主板成交就唔算好突出，只係得８６３﹒７４億銀減少兩

成。國貨方面就有近１巴仙或１００點進帳，報１１０７４點。



＊中石化有喜股價即時起，賭仔手風順金沙起勢追＊



祖國石化公布，由於今年上半年油價上升，公司上游業務大幅改善，中期純利預計增加約五

成，大行中金維持「掃貨」評級，他屐８﹒９銀唔變，所以今日祖國石化靚靚仔仔，飛起２巴仙

，報７﹒３６銀。由於孖屐關注神州擴展經濟可能令石油需求增加，油價噚日造好，街坊中海油

（００８８３）、祖國石油（００８５７）亦分別飛起近４巴仙同逾２巴仙，分別報１２﹒８８

銀及５﹒７６銀。

早前東瀛話通過開賭法案，但濠賭股就未大受打擊，反而交銀國際出嚟唱好美高梅

（０２２８２）同金沙（０１９２８），兩者今日飛起超過９巴仙及４巴仙，報１８﹒０６銀及

４１﹒５銀，後者仲係成日今日最多升幅嘅藍戰士！而街坊銀娛（０００２７）就踢高近４巴仙

，報６４﹒７銀。



＊磚頭很給力新地有食力，領展唞一唞小象好勢頭＊



生發發（００３８８）早前卓劃就容許企業持有不同投票權諮詢大眾，不過家陣就將諮詢擱

置，認為暫時無必要繼續推行住。雖然如此，但生發發都無被事件所影響，守住升勢全日有近

１巴仙進帳，報２３９銀。

大象（００００５）繼續作回購之際，小象（０００１１）聲勢仲比大象更強，因為今日連

續第二日破頂，最高去到２０６﹒４銀插旗，全日計飛起逾１巴仙，報２０６﹒２銀，叻！

本地磚頭今日亦唔錯，元朗有新盤推出嘅新地（０００１６）錄得逾２巴仙落袋，報

１２０﹒８銀。而屬於商場物業巨頭嘅領展（００８２３）噚日破頂後今日就回軟，有人抗議公

司變賣公共資產，建議政府立即回購咁話，不過相信咁都唔會阻得住領展升勢嘅，今日領展腳軟

近１巴仙，收７６﹒０５銀，就當短期休息一吓啦！



＊丘鈦昨反擊今日卻失色，俄鋁似甩難股價續反彈＊



神州手機鏡頭佬丘鈦（０１４７８）上個禮拜一（１６日）發完盈警後一度潛水，不過踏入

今個禮拜就開始反彈，噚日仲因為有消息話開始量產３Ｄ結構光模組同屏下指紋識別模組，丘鈦

股價即時坐火箭爆升近５４巴仙，收復晒上個禮拜失地。即使係咁，大行對佢睇法依然有所保留

，大摩將「他屐」由３﹒５銀調高至５蚊，仲係較現價水平低。丘鈦今朝彈起超過一成，好快就

有唔少缸友食胡散水，最終全日倒跌近９巴仙，報６﹒４３銀。鏡頭一哥舜宇（０２３８２）上

個星禮拜累插超過一成，呢兩日都見回勇，今日彈起超過２巴仙，報１４０﹒２銀。

早排神州爆出假疫苗風波後搞到醫藥佬冇運行，但今日隨市跳彈床，白雲山（００８７４）

抽高近半成，報３６﹒４銀。石藥（０１０９３）同藥明生物（０２２６９）分別彈高約３巴仙

，報２１﹒６５銀同８０﹒２５銀。

另一邊廂，俄鋁（００４８６）近排已經望到出路，美財長開聲或放生，繼前日彈起近一成

半後，今日繼續大反擊，最多試飆近一成至２﹒５８銀，埋單都有近８巴仙落袋收２﹒５２銀，

勁！



＊業績有料到金界獲唱好，美固出風頭紫元元最愁＊



柬埔寨博彩佬金界（０３９１８）今日公布咗上半年嘅成績表，期內多賺近兩成至１﹒８億

美金，大摩唱好，「他屐」由８﹒１銀升至９﹒５銀，評級由持平調高至增持，喺咁多個利好消

息下，股價全日急彈近９巴仙，報８﹒３５銀。

交銀國際（０３３２９）發盈喜，話上半年起碼多賺超過一倍，股價一度最多踢高超過９巴

仙，高見１﹒９６銀，最終埋單升咗半成，報１﹒８８銀。不過，現價仍然較舊年嘅招股價

２﹒６８銀潛水近三成（未經派息調整），慘！

有唔少創板魚毛今日搶晒風頭，美固科技（０８３４９）下晝升緊超過六成之後，尾市突然

再踩油，最終爆升超過一倍，報０﹒７８銀，為全日表現最省鏡魚毛。喺香江搞證件相業務嘅名

仕快相（０８４８３），於五月底爆上至１﹒３銀兼破頂後就持續插水，到今日先有返較似樣嘅

反彈，彈起超過４７巴仙，報０﹒２２１銀。

煜榮（０１５３６）又係Ｄ潛咗好耐水後反彈嘅魚毛，今日炒高近２２巴仙，報０﹒７９銀

，距離今年４月創下嘅山頂位３﹒３４銀相差超過７６巴仙。今個月頭先入缸嘅紫元元

（０８２２３）一開始表現相當架勢，由招股價０﹒７６銀跳彈床至噚日創下嘅山頂位３﹒２銀

，但升咗咁多，之後就急插差唔多兩成，報１﹒９７銀，為全日表現最差魚毛。請請！



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